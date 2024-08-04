Замминистра экономики сектора Газа погиб при ударе авиации Израиля

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Замминистра национальной экономики сектора Газа Абдель Фаттах аз-Зарии погиб во время бомбардировки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявило управление анклава по работе со СМИ в своём Telegram-канале.
Отмечается, что чиновник погиб в результате прямого удара израильской авиации.
В управлении назвали убитого Абделя Фаттах аз-Зарию человеком, который был предан своему делу и посвятил жизнь служению народу Палестины.
При этом не отмечается, где конкретно погиб политик.
По данным портала Quds, аффилированного с палестинским движением ХАМАС, это произошло в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа.
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В управлении назвали убитого Абделя Фаттах аз-Зарию человеком, который был предан своему делу и посвятил жизнь служению народу Палестины.
При этом не отмечается, где конкретно погиб политик.
По данным портала Quds, аффилированного с палестинским движением ХАМАС, это произошло в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа.
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Анастасия Чинкова