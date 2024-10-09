Зампред Кабмина Сербии Вулин: На Орбана готовилось покушение из-за Украины

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
На премьер-министра Венгрии готовилось покушение из-за его позиции по украинскому конфликту. Об этом заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин.
В интервью журналу «Национальная оборона» он отметил неслучайность того, что было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, погиб, а, возможно, был убит президент Ирана Ибрахим Раиси, было совершено покушение на кандидата на пост президента США Дональда Трампа.
По его словам, в Сербии располагают информацией о том, что готовилось покушение и на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Заместитель председателя сербского правительства считает, что причина кроется в том, что все перечисленные политики выступали и выступают за мирное урегулирование на Украине путём переговоров. Вулин считает также, что на этом фоне были спровоцированы беспорядки в Белграде и была предпринята попытка «насильственных перемен».
Читайте также:
Президенту Сербии Вучичу угрожает опасность, подтвердили российские спецслужбы
Вулин: Путин популярен на Западе из-за приверженности традиционным ценностям
Вице-премьер Сербии Вулин: атмосфера в Европе напоминает канун Первой мировой
Александр Бойцов