В деле Намлиева о взятках появились новые фигуранты
Октябрьский районный суд Санкт‑Петербурга поместил под стражу до 9 декабря владельца и руководителя ООО «Зенит‑Групп» Владимира Федотова.
Как сообщает объединённая пресс‑служба городских судов в Telegram, ему вменяют дачу взяток главе администрации Лужского района Ленобласти Юрию Намлиеву.
По версии следствия, Намлиев обратился к знакомому предпринимателю Федотову с требованием передать взятку за содействие при получении муниципальных контрактов. В результате чиновнику и бизнесмену удалось обеспечить заключение четырёх муниципальных договоров на выполнение различных работ, в том числе по благоустройству, на общую сумму около 45 млн рублей.
Следователи указали, что Федотов перевёл указанную сумму со счёта «Зенит‑Групп» на счёт индивидуального предпринимателя.
По указанию главы района, деньги с этого счёта распределили на разные нужды: 244,6 тыс. руб. — на покупку мебели для помещения, которым пользовался Намлиев; 404,4 тыс. руб. — на оплату дизайн‑проекта здания; ещё 350,8 тыс. руб. передали Юрию Намлиеву наличными.
Ранее сообщалось о задержании главы Лужского муниципального района Юрия Намлиева.
