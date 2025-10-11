Жену главы детского фонда в Петербурге арестовали по делу о хищении 37 млн руб

11 октября 2025, 22:41

Чиновницу Елену Никитину арестовали по делу о хищении 37 млн руб в Петербурге

Фото: istockphoto/Rawf8

Жену руководителя благотворительного фонда культуры, семьи и детства в Санкт‑Петербурге, Елену Никитину арестовали по делу о хищении 37 млн рублей у городского радио и телевидения. Об этом пишет РИА Новости.