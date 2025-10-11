Жену главы детского фонда в Петербурге арестовали по делу о хищении 37 млн руб
Жену руководителя благотворительного фонда культуры, семьи и детства в Санкт‑Петербурге, Елену Никитину арестовали по делу о хищении 37 млн рублей у городского радио и телевидения. Об этом пишет РИА Новости.
Никитина возглавляет созданный в 2020 году Центр управления регионом; по данным MR7.RU, её имя также фигурировало в деле бывшего медиаменеджера структур Евгения Пригожина Ильи Горбунова, признанного виновным в вымогательстве в особо крупном размере.
По этому же уголовному делу задержали её мужа Сергея Кокожара, блогера Николая Камнева, известного как «Фима Психопат» и заместителя генерального директора по финансам телеканала «Санкт‑Петербург» Сергея Сырова.
Ранее сообщалось, что в деле главы администрации Лужского района Ленобласти Юрия Намлиева есть новые лица.
