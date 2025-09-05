05 сентября 2025, 15:03

Мерца занимает и тяготит роль Европы на мировой арене

Фото: istockphoto/photosvit

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью на YouTube-канале своей партии признал, что Европа сейчас не способна играть ту роль на мировой арене, какую ей хотелось бы.





Политик отметил зависимость Европы от помощи США и подчеркнул, что Китай, Бразилия и ряд других стран «чувствуют себя свободно» в отношениях с Россией. Он также обратил внимание на развитие партнёрств России в рамках Шанхайской организации сотрудничества.





«Меня занимает и тяготит, должен признать, тот факт, что мы как европейцы сейчас не можем играть ту роль, которую мы на самом деле хотели бы играть <...> чтобы гарантировать наши интересы», — добавил он.