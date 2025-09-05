«Занимает и тяготит»: Мерц высказался о роли Европы на мировой арене
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью на YouTube-канале своей партии признал, что Европа сейчас не способна играть ту роль на мировой арене, какую ей хотелось бы.
Политик отметил зависимость Европы от помощи США и подчеркнул, что Китай, Бразилия и ряд других стран «чувствуют себя свободно» в отношениях с Россией. Он также обратил внимание на развитие партнёрств России в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
«Меня занимает и тяготит, должен признать, тот факт, что мы как европейцы сейчас не можем играть ту роль, которую мы на самом деле хотели бы играть <...> чтобы гарантировать наши интересы», — добавил он.
Ранее Служба внешней разведки России отреагировала на высказывания Мерца, назвав их «жаждой мести» за разгром нацистов во Второй мировой войне. В СВР напомнили о родственных связях Мерца и утверждали, что дед и отец политика служили фашистскому режиму, а сам канцлер одержим идеей реванша.
3 сентября в интервью Мерц заявил, что не верит заверениям президента РФ Владимира Путина о стремлении к миру. В этой связи он предложил «экономически истощить» Россию, чтобы она не могла дальше содержать «свою военную экономику» и продолжать конфликт на Украине.