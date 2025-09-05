«Стратегическая неопределённость»: стало известно, зачем ФРГ скрывает поставки ракет в ВСУ

05 сентября 2025, 11:24

Историк Пименова: ФРГ намеренно засекречивает данные о поставках ракет Киеву

Засекречивание информации о поставках Германией дальнобойных ракет Taurus Украине является элементом преднамеренной «стратегической неопределенности» в отношении России. Такое мнение высказала историк, политолог-германист Евгения Пименова.





Она отметила, что канцлер Германии Фридрих Мерц и его политическая команда не подтверждают и не опровергают планы по поставке дальнобойных ракет на Украину. Делается это для того, чтобы сохранить элемент непредсказуемости, а также относительную дипломатическую гибкость для ФРГ.



По словам Пименовой, представители Социал-демократической партии Германии опасаются, что передача дальнобойного вооружения Киеву обострит конфликт и превратит ФРГ в его активного участника.





«В немецких СМИ периодически появляются утечки о том, что якобы ракет Taurus недостаточно, и наладить их массовое серийное производство сейчас весьма проблематично. И если отдать большую часть Киеву, то Германия может лишиться собственного инструмента стратегического сдерживания», — указала эксперт в разговоре с «Известиями».

