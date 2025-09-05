«Стратегическая неопределённость»: стало известно, зачем ФРГ скрывает поставки ракет в ВСУ
Засекречивание информации о поставках Германией дальнобойных ракет Taurus Украине является элементом преднамеренной «стратегической неопределенности» в отношении России. Такое мнение высказала историк, политолог-германист Евгения Пименова.
Она отметила, что канцлер Германии Фридрих Мерц и его политическая команда не подтверждают и не опровергают планы по поставке дальнобойных ракет на Украину. Делается это для того, чтобы сохранить элемент непредсказуемости, а также относительную дипломатическую гибкость для ФРГ.
По словам Пименовой, представители Социал-демократической партии Германии опасаются, что передача дальнобойного вооружения Киеву обострит конфликт и превратит ФРГ в его активного участника.
«В немецких СМИ периодически появляются утечки о том, что якобы ракет Taurus недостаточно, и наладить их массовое серийное производство сейчас весьма проблематично. И если отдать большую часть Киеву, то Германия может лишиться собственного инструмента стратегического сдерживания», — указала эксперт в разговоре с «Известиями».
Тем временем экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник отметил в беседе с Общественной Службой Новостей, что Мерц является бывшим сотрудником компании BlackRock, но в таких компаниях бывших не бывает. Это глобалисты.
Он не исключил, что страны «коалиции желающих» хотят втянуть в конфликт президента США Дональда Трампа, который, в свою очередь, не желает этого, поскольку тогда он не выполнит свои предвыборные обещания.
«Вместе с тем, задача европейцев — продолжать накачивать Украину, чтобы она продолжала конфликт, ибо победа России — это поражение Европы, в чем, кстати, заинтересован косвенно и Дональд Трамп», — заключил Олейник.