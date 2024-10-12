Заочно осужденная экс-депутат Штейн покинула Россию

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Бывшая муниципальная депутат Людмила Штейн, заочно осужденная за распространение заведомо ложных сведений о действиях российских войск на Украине, покинула Россию через Белоруссию. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.
Ранее в социальной сети депутата появилось видео, на котором видно, как она срезает браслет мониторинга ФСИН, находясь под домашним арестом. Правоохранительные органы сообщили, что Штейн уже некоторое время находится на территории Литвы, однако ее нынешнее местонахождение неизвестно.
В сентябре прошлого года депутат Мосгордумы Евгений Ступин* покинул Россию после получения угроз. Политик объяснил, что ездил в Армению в командировку. По словам Ступина*, перед отъездом он получил несколько предупреждений о том, что против него будет возбуждено уголовное дело.
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Александр Климов