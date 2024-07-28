Жители Испании передали экипажу «Штандарта» воду и еду

Фото: istockphoto/Yvonne Wacht
Экипажу российского фрегата «Штандарт», который из-за санкций не пустили в порты Франции и Испании, помогли жители испанского острова Илья-де-Ароуса. Они предложили привозить воду и еду на борт судна на своих рыбацких лодках.
Об этом изданию «Фонтанка.ру» рассказал капитан корабля Владимир Мартусь. Он также добавил, что экипаж «Штандарта» может самостоятельно спускаться на берег на шлюпке, чтобы пополнить запасы пресной воды и постирать одежду в прачечной. Сейчас судно стоит на якоре в бухте около острова Илья-де-Ароуса к северу от испанского города Виго. Из-за санкций корабль не пустили в порты Евросоюза.
«Штандарт» прибыл в Испанию для участия в фестивале, однако не был допущен в порты страны из-за обращения активистов проукраинской организации AGA Ucraina (Галицкая ассоциация помощи Украине) к Морскому капитанству испанского Виго, где должен был проходить фестиваль. В настоящее время петиция с призывом снять санкции со «Штандарта» как с объекта культурного наследия собрала уже более пяти тысяч подписей.
Читайте также:
В Испании не пустили фрегат «Штандарт» в порты
На российском фрегате, который не пустили в порт Франции, заканчивается вода
Во Франции отреагировали на решение не пустить российский фрегат в порт
Александр Бойцов