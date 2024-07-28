В США усомнились, что обстрел Голанских высот был целенаправленным

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Сотрудники американской разведки сомневаются в том, что недавний удар по Голанским высотам был намеренным. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщили в Газету.ру.
«По информации журналистов, США уверены, что к обстрелу причастно ливанское движение «Хезболла». Однако американским разведчикам неясно, была ли цель удара выбрана намеренно или это была ошибка», - поделились в издании.
27 июля Голанские высоты подверглись атаке. Пострадали более 30 человек, в том числе несовершеннолетние. Израиль возложил ответственность на «Хезболлу». Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал начать войну против движения.
Представители «Хезболлы» отвергли обвинения в причастности к удару по Голанским высотам, но ночью Армия обороны Израиля атаковала ряд объектов группировки.
Ранее в Израиле уточнили данные о пострадавших при обстреле Голанских высот.
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Мира Полтева