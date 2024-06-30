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Западные и восточные государства готовятся к масштабному конфликту, сообщил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.
По его словам, конфликт ливанского движения «Хезболлах» с Израилем, выбор антироссийского бывшего премьер-министра Эстонии Кайи Каллас на пост главы дипломатии Евросоюза, а также закупки вооружения государствами Запада и Востока указывают на готовящийся крупный конфликт.
Столкновения движения «Хезболлах» с Израилем невозможно избежать, а после него конфликты пойдут волной, задействуя весь Запад и Восток.
Вучич подчеркнул, что решение ЕС о назначении Каллас на пост главы дипломатии – это сигнал Европы о сопротивлении российской агрессии. Однако Россия в ответ на это, предположил сербский президент, заявит о борьбе до конца всеми имеющимися силами. Всё это лишь усугубит и так напряжённую обстановку.
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Столкновения движения «Хезболлах» с Израилем невозможно избежать, а после него конфликты пойдут волной, задействуя весь Запад и Восток.
Вучич подчеркнул, что решение ЕС о назначении Каллас на пост главы дипломатии – это сигнал Европы о сопротивлении российской агрессии. Однако Россия в ответ на это, предположил сербский президент, заявит о борьбе до конца всеми имеющимися силами. Всё это лишь усугубит и так напряжённую обстановку.
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Анастасия Чинкова