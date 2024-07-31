Запад не сможет применять в бою истребители F-35 до 2025 года из-за старого ПО

Белорусская оппозиция в Литве планировала удары БПЛА по территории Республики Беларусь, а бывший ученый хотел распылять над страной с воздуха радионуклиды. Об этом в интервью телеканалу ОНТ сообщила бежавшая из Белоруссии и теперь вернувшаяся активистка Ольга Тишкевич. Один из ударов, по ее словам, намеревались нанести по атомной электростанции.