Запад не сможет применять в бою истребители F-35 до 2025 года из-за старого ПО

Фото: istockphoto/Trevor Howard Jones
Запад не сможет применять в реальном бою истребители пятого поколения F-35 из-за устаревшего программного обеспечения. Об этом сообщил журналист Дэвид Экс в статье для издания The Telegraph. Эти самолеты станут пригодными лишь после крупного обновления ПО, указано в материале.
По словам Экса, процессоры и программное обеспечение на F-35 не смогут справиться с задачами, которые ставились при разработке истребителей, охват датчиков оказался значительно меньшим от заявленного, а сам самолет не совместим со всеми новейшими ракетами и боеприпасами.
Экс добавил, что F-35 не смогут поучаствовать в реальных боях как минимум до 2025 года, а также напомнил о словах командующего ВВС США в Европе Джеймса Хеккера, которому пришлось признаться в проблемах с ПО в истребителях.
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«Полная боеготовность обещается лишь с обновлением Technology Refresh 3, которое по мере готовности будет установлено на новых самолетах и за дополнительную плату — на старых», — пояснил журналист.
Экс добавил, что F-35 не смогут поучаствовать в реальных боях как минимум до 2025 года, а также напомнил о словах командующего ВВС США в Европе Джеймса Хеккера, которому пришлось признаться в проблемах с ПО в истребителях.
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Данил Пономарев