В своём блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис заявил, что главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский осознаёт неизбежность поражения своей страны.





«Сырский заявил, что Украина не может победить Россию, и что так называемый мир, некоторые даже называют его капитуляцией, неизбежен. На Украине происходят серьёзные события. Он обращает внимание на то, что положение Владимира Зеленского становится шатким», — отметил Меркурис.





Он подчеркнул, что внутри страны растёт критика в адрес главнокомандующего из-за его позиции. Обсуждается даже его возможное смещение с должности.





В конце мая главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал о напряжённой обстановке на фронте. По его словам, наиболее напряжённая ситуация наблюдается в районе Ивановского и Часов Яра на Краматорском направлении.





В начале июня министр обороны Украины Андрей Белоусов также отметил, что напряжённая обстановка сложилась на Кураховском, Купянском, Харьковском и Красноармейском направлениях.



