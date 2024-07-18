Превратит F-16 в груду металла: самая дальнобойная в мире ракета Р-37М ВС РФ, что известно

Фото: Минобороны России
В среду, 17 июля, стало известно, что на Западе бьют тревогу из-за самой дальнобойной российской ракеты Р-37М, которая способна сбивать американские F-16. Российские модернизированные истребители МиГ-31МБ, оснащенные этим вооружением и новейшими радарами, станут главной угрозой для ВСУ.
Что известно об инновационной ракете и в чем ее уникальность, разбирается редакция «Радио 1».
История этого грозного оружия началась еще в СССР, когда в 1981 году на вооружение приняли лучший по тем временам перехватчик МиГ-31. Как раз на его борту располагался «предок» Р-37 — ракета Р-33. Ее дальность действия достигала 120 километров, а скорость развивалась почти до гиперзвуковой — 4,5 скоростей звука. Именно ими рассчитывали сбивать в случае вторжения через Арктику американские самолеты-носители крылатых ракет до выхода на оптимальное расстояние для их пуска.
Спустя некоторое время была создана еще более совершенная модификация — К-37 разработки ГосМКБ «Вымпел». Она оснащалась инерциальной системой наведения с возможностью перенацеливания ракеты после пуска с корректировкой направления полета по командам самолета-носителя. После захвата объекта ракета становилась полностью самостоятельной и летела в цель без участия летчика-оператора, став таким образом первым советским снарядом, работающим по принципу «выстрелил и забыл».
В апреле 1994 года ракета поразила воздушную цель на рекордном расстоянии — 304 километра. Таких показателей не могла достичь ни одна авиационная ракета в мире. А новая система наведения обеспечивала высочайшую точность поражения даже на таких дистанциях.
Однако в 1990-е годы взаимодействие с предприятиями на Украине, которые участвовали в разработке, нарушилось, и Россия началу разработку полностью отечественной версии ракеты.
В 2014 году новую ракету взяли на вооружение ВКС России. Сейчас она известна под тремя названиями: Р-37М, РВВ-БД и «изделие 620». Ее носителями должны были стать самолеты МиГ-31БМ и Су-35С. В 2020 году появилась информация об успешной интеграции новой ракеты в комплекс вооружения Су-57.
С февраля 2022 года ракету Р-37М начали применять для уничтожения воздушных целей в зоне СВО. С ними на боевое дежурство вылетали многоцелевые истребители Су-35С, снаряженные вместе с этим сверхзвуковыми противорадиолокационными ракетами Х-31. Пока наземные ракеты могли бить на расстоянии до 150 км, Р-37М уничтожала цели в воздухе дальностью до 300 км.
Еще одной особенностью стало то, что российские истребители поражали объекты в глубине Украины, находясь в этот момент над своей территорией. Р-37М, вылетая с пространства РФ, легко простреливали воздушные цели над Харьковом, Полтавой, Кременчугом, Павлоградом, Николаевом и Одессой.
Сложности возникали лишь с указанием цели для ракеты. У Су-35С есть мощная РЛС Н035 «Ирбис» с дальностью действия до 400 км, но с узким сектором обзора, что не позволяет контролировать большое пространство. Потому вместе с истребителями вылетали еще самолеты — дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) типа А-50. В то же время МиГ 31БМ является сам себе ДРЛО — мониторит воздушное пространство дальностью более 300 км и передает информацию об обнаруженных целях.
Важно отметить, что ракеты Р-37М могут с легкостью сбивать не только вражескую авиацию, но и любые другие воздушные цели, к примеру, крылатые ракеты, включая самые современные и продвинутые западные образцы. В том числе для этого создавалась пара из истребителя-перехватчика МиГ-31 и самой дальнобойной ракеты в мире Р-37М — для отстрела вражеских крылатых ракет, которые летят в сторону России.
Летом 2024 года, когда стала появляться информация о начале поставок американских истребителей F-16 на Украину, многие эксперты начали бить тревогу.
Обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс заявил, что F-16, которые планируется поставить украинской армии, не выживут в воздушном пространстве, контролируемым Россией. По его словам, эти самолеты слишком заметны, вследствие чего их можно быстро уничтожить. Кроме того, как отмечает Касс, F-16 представляет собой устаревший истребитель.
Однако самой главной угрозой для столь сильно расхваленных F-16 являются далеко не российские системы ПВО. Проблемы у американских истребителей начнутся еще в небе над Украиной — из-за связки истребителя-перехватчика МиГ-31МБ и самой дальнобойной ракеты класса «воздух-воздух» в мире Р-37М.
Как пишет польское издание Komputer Swiat, именно модернизированный МиГ-31МБ является самым опасным для F-16 российским оружием. А в тандеме с новейшими радарами и ракетами Р-37М, американские F-16, появление которых на Украине Запад анонсировал в ближайшие недели, обречены стать грудой металлолома, заявил эксперт Меркурис.
Вместе с тем Минобороны России все лето успешно отчитывается о поражении украинских военных аэродромов. К примеру, 2 июля сообщалось о ракетном ударе по аэродрому в Миргороде, где были уничтожены пять действующих истребителей Су-27 и повреждены два находившихся на ремонте. 3 июля МО сообщало об ударе «Искандером» по аэродрому Полтавы, где были уничтожены вертолет Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.
Однако у ВС РФ в рукаве есть еще множество других козырей, которыми армия способная удивить противника. К примеру, Россия, согласно предварительной информации, впервые использовала под Красным Лиманом авиабомбу ФАБ-3000. Что известно о применении нового оружия, какими оно обладает характеристики и какой ужас оно вызвало на Западе, читайте в материале «Радио 1».
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История ракеты Р-37Фото: Минобороны России
История этого грозного оружия началась еще в СССР, когда в 1981 году на вооружение приняли лучший по тем временам перехватчик МиГ-31. Как раз на его борту располагался «предок» Р-37 — ракета Р-33. Ее дальность действия достигала 120 километров, а скорость развивалась почти до гиперзвуковой — 4,5 скоростей звука. Именно ими рассчитывали сбивать в случае вторжения через Арктику американские самолеты-носители крылатых ракет до выхода на оптимальное расстояние для их пуска.
Спустя некоторое время была создана еще более совершенная модификация — К-37 разработки ГосМКБ «Вымпел». Она оснащалась инерциальной системой наведения с возможностью перенацеливания ракеты после пуска с корректировкой направления полета по командам самолета-носителя. После захвата объекта ракета становилась полностью самостоятельной и летела в цель без участия летчика-оператора, став таким образом первым советским снарядом, работающим по принципу «выстрелил и забыл».
В апреле 1994 года ракета поразила воздушную цель на рекордном расстоянии — 304 километра. Таких показателей не могла достичь ни одна авиационная ракета в мире. А новая система наведения обеспечивала высочайшую точность поражения даже на таких дистанциях.
Однако в 1990-е годы взаимодействие с предприятиями на Украине, которые участвовали в разработке, нарушилось, и Россия началу разработку полностью отечественной версии ракеты.
В 2014 году новую ракету взяли на вооружение ВКС России. Сейчас она известна под тремя названиями: Р-37М, РВВ-БД и «изделие 620». Ее носителями должны были стать самолеты МиГ-31БМ и Су-35С. В 2020 году появилась информация об успешной интеграции новой ракеты в комплекс вооружения Су-57.
Применение Р-37М в зоне СВОФото: Минобороны России
С февраля 2022 года ракету Р-37М начали применять для уничтожения воздушных целей в зоне СВО. С ними на боевое дежурство вылетали многоцелевые истребители Су-35С, снаряженные вместе с этим сверхзвуковыми противорадиолокационными ракетами Х-31. Пока наземные ракеты могли бить на расстоянии до 150 км, Р-37М уничтожала цели в воздухе дальностью до 300 км.
Еще одной особенностью стало то, что российские истребители поражали объекты в глубине Украины, находясь в этот момент над своей территорией. Р-37М, вылетая с пространства РФ, легко простреливали воздушные цели над Харьковом, Полтавой, Кременчугом, Павлоградом, Николаевом и Одессой.
Сложности возникали лишь с указанием цели для ракеты. У Су-35С есть мощная РЛС Н035 «Ирбис» с дальностью действия до 400 км, но с узким сектором обзора, что не позволяет контролировать большое пространство. Потому вместе с истребителями вылетали еще самолеты — дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) типа А-50. В то же время МиГ 31БМ является сам себе ДРЛО — мониторит воздушное пространство дальностью более 300 км и передает информацию об обнаруженных целях.
Важно отметить, что ракеты Р-37М могут с легкостью сбивать не только вражескую авиацию, но и любые другие воздушные цели, к примеру, крылатые ракеты, включая самые современные и продвинутые западные образцы. В том числе для этого создавалась пара из истребителя-перехватчика МиГ-31 и самой дальнобойной ракеты в мире Р-37М — для отстрела вражеских крылатых ракет, которые летят в сторону России.
Главная угроза для F-16Фото: iStock/Maikel de Vaan
Летом 2024 года, когда стала появляться информация о начале поставок американских истребителей F-16 на Украину, многие эксперты начали бить тревогу.
Обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс заявил, что F-16, которые планируется поставить украинской армии, не выживут в воздушном пространстве, контролируемым Россией. По его словам, эти самолеты слишком заметны, вследствие чего их можно быстро уничтожить. Кроме того, как отмечает Касс, F-16 представляет собой устаревший истребитель.
Однако самой главной угрозой для столь сильно расхваленных F-16 являются далеко не российские системы ПВО. Проблемы у американских истребителей начнутся еще в небе над Украиной — из-за связки истребителя-перехватчика МиГ-31МБ и самой дальнобойной ракеты класса «воздух-воздух» в мире Р-37М.
Как пишет польское издание Komputer Swiat, именно модернизированный МиГ-31МБ является самым опасным для F-16 российским оружием. А в тандеме с новейшими радарами и ракетами Р-37М, американские F-16, появление которых на Украине Запад анонсировал в ближайшие недели, обречены стать грудой металлолома, заявил эксперт Меркурис.
Вместе с тем Минобороны России все лето успешно отчитывается о поражении украинских военных аэродромов. К примеру, 2 июля сообщалось о ракетном ударе по аэродрому в Миргороде, где были уничтожены пять действующих истребителей Су-27 и повреждены два находившихся на ремонте. 3 июля МО сообщало об ударе «Искандером» по аэродрому Полтавы, где были уничтожены вертолет Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.
Однако у ВС РФ в рукаве есть еще множество других козырей, которыми армия способная удивить противника. К примеру, Россия, согласно предварительной информации, впервые использовала под Красным Лиманом авиабомбу ФАБ-3000. Что известно о применении нового оружия, какими оно обладает характеристики и какой ужас оно вызвало на Западе, читайте в материале «Радио 1».
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Данил Пономарев