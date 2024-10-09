Запад предоставляет Киеву «лицензию» на уничтожение своего народа

Фото: iStock/LewisTsePuiLung
Молчание Запада о совершаемых киевским режимом преступлениях фактически даёт Украине лицензию на уничтожение собственного народа ради мечты о победе над Россией. Об этом заявил первый секретарь дипмиссии России при ООН в Женеве Илья Бармин на Совете ООН по правам человека.
Вместо того, чтобы открыто озвучивать все проблемы на Украине и коллективно искать пути их решения, включая оказание Киеву технического содействия и укрепление потенциала в области поощрения и защиты прав человека, Запад фактически выдаёт стране лицензию на уничтожение своего населения ради несбыточной мечты о победе над Москвой. Этим бездействием они, тем не менее, становятся соучастниками всех преступлений киевского режима.
Бармин напомнил, что такая ситуация наблюдается не впервые. Мировое сообщество уже не раз фиксировало подобное достижение Западом собственных целей через жертвы среди мирных граждан, которые для них являются лишь «разменной монетой» в большой геополитической игре.
Читайте также:
В ООН изучают документы России о нарушении прав человека на Украине
Зеленский заявил о намерении завершить конфликт до 2025 года
«Членство в НАТО»: Зеленский назвал первый пункт своего «победного плана»
Анастасия Чинкова