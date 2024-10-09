Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Запад предоставляет Киеву «лицензию» на уничтожение своего народа

Запад предоставляет Киеву «лицензию» на уничтожение своего народа

Бармин: молчание Запада даёт Киеву лицензию на уничтожение своего народа
09 октября 2024, 20:04
Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Молчание Запада о совершаемых киевским режимом преступлениях фактически даёт Украине лицензию на уничтожение собственного народа ради мечты о победе над Россией. Об этом заявил первый секретарь дипмиссии России при ООН в Женеве Илья Бармин на Совете ООН по правам человека.


Вместо того, чтобы открыто озвучивать все проблемы на Украине и коллективно искать пути их решения, включая оказание Киеву технического содействия и укрепление потенциала в области поощрения и защиты прав человека, Запад фактически выдаёт стране лицензию на уничтожение своего населения ради несбыточной мечты о победе над Москвой. Этим бездействием они, тем не менее, становятся соучастниками всех преступлений киевского режима.

Бармин напомнил, что такая ситуация наблюдается не впервые. Мировое сообщество уже не раз фиксировало подобное достижение Западом собственных целей через жертвы среди мирных граждан, которые для них являются лишь «разменной монетой» в большой геополитической игре.

Читайте также:

В ООН изучают документы России о нарушении прав человека на Украине

Зеленский заявил о намерении завершить конфликт до 2025 года

«Членство в НАТО»: Зеленский назвал первый пункт своего «победного плана»
#оон
#украина
#конфликт
#нато
#запад
#жертвы
#владимир зеленский
Зеленский вместо Байдена отчитается перед Шольцем
Bild: Зеленский после отказа Байдена передаст свой «план победы» Шольцу
09 октября 2024, 20:29

Президент Украины Владимир Зеленский решил посетить Берлин после того, как президент США Джо Байден отменил встречу. Об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на источники в немецком правительстве. Зеленский будет в Германии 11 октября.
Зеленский прибудет в Берлин в пятницу для встречи с канцлером Олафом Шольцем. Лидер киевского режима планирует представить свой «план победы». Также украинский лидер собирается встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Ранее Байден перенес свою поездку в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон». По информации Spiegel, у него была запланирована остановка на военной базе «Рамштайн» для участия в саммите по военной помощи Украине. Президент США подтвердил, что намерен посетить Германию и Анголу позже, однако саммит перенесут, чтобы он смог присутствовать.

Читайте также:

«Членство в НАТО»: Зеленский назвал первый пункт своего «победного плана»

Байден отменил визит в ФРГ и поставил под удар саммит по Украине «Рамштайн»

Зеленский встретится с «Рамштайн» и попросит новое оружие для ВСУ
#президент
#план
#зеленский
#байден
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киев конфисковал сухогруз под флагом Камеруна за вход в порт Крыма
09 октября 2024, 20:22

Фото: iStock/elena_larina

Киевские власти конфисковали следовавшее под флагом Камеруна грузовое судно Usko Mfu, которое, по их утверждению, заходило в порт Севастополя. Об этом пресс-служба Госпогранслужбы Украины сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, сухогруз заходил в крымский порт для осуществления коммерческой деятельности. Судно задержали в июне 2024 года и по решению суда передали в собственность государства. Теперь капитана корабля обвиняют в нарушении порядка въезда на полуостров, воссоединение которого с Россией киевские власти не признают.

Ранее в офисе генпрокурора Украины сообщали, что судно Usko Mfu вышло из севастопольского порта с грузом зерна, а в мае 2024 года вновь заходило туда для разгрузки. После ареста сухогруза 11 июля также был арестован его капитан, являющийся гражданином Азербайджана.

Читайте также:

Песков переадресовал к Минобороны вопрос об атаке на судно с зерном в Черном море

Хуситы потопили украинское судно в Аденском заливе

Российский сухогруз отбуксировали в проливе Дарданеллы из-за поломки двигателя
#украина
#крым
#зерно
#корабль
#арест
#конфискация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Членство в НАТО»: Зеленский назвал первый пункт своего «победного плана»
Зеленский назвал первым пунктом «победного плана» приглашение в НАТО
09 октября 2024, 20:10

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил первый пункт своего «победного плана». Он считает, что приглашение Украины в НАТО станет важным шагом к миру. Об этом глава киевского режима сообщил на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Хорватии.
«Приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру», — заявил Зеленский.

Зеленский настаивает, что завершение войны возможно при условии возвращения Украины к границам 1991 года. Ранее он заявил британскому изданию Reuters о намерении закончить конфликт с Россией не позднее 2025 года. Лидер режима заверил, что у Украины есть возможность достичь мира и стабильности в октябре, ноябре и декабре 2024 года.

Накануне Владимир Зеленский заверил, Украина окончательно подготовит «формулу мира» в ноябре. Предполагается, что документ вынесут на обсуждение второго «саммита мира».

Читайте также:

«Губу не раскатывайте»: Харрис не даст Украине вступить в НАТО, уверены в Киеве

Запад передал Зеленскому «плохой сигнал»

Зеленский заявил о намерении завершить конфликт до 2025 года
#конфликт
#украина
#будущее
#нато
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Власти Ирана серьёзно рассматривают возможность выхода из ДНЯО
09 октября 2024, 20:02

Фото: iStock/shellexx

Иран серьёзно рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного вооружения на фоне ожидания атаки со стороны Израиля. Об этом член парламентской комиссии по нацбезопасности и внешней политике страны Алаэддин Боруджерди сообщил в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что обсуждение данного вопроса является серьёзнейшими дебатами в иранском парламенте.

При этом Боруджерди добавил, что возможность выхода из Договора не обязательно означает создание Ираном ядерного оружия.

Днём ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что на Ближнем Востоке сложились исторические обстоятельства для атаки на ядерные объекты Ирана.

После этого, в среду, 39 иранских депутатов направили документ в Высший совет нацбезопасности с требованием разрешить создание ядерного оружия на фоне растущих угроз со стороны Израиля.

Читайте также:

В Иране требуют разрешить создание ядерного оружия из-за угрозы атак Израиля

Постпред Израиля в ООН Данон: в Израиле обсуждают ответ на атаку Ирана

Генсек ООН призвал участников конфликта на Ближнем Востоке «прекратить страдания»
#иран
#ядерное оружие
#договор
#израиль
#конфликт
#опасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Журналист Вудворд: Харрис в 2022 году убеждала Зеленского найти себе преемника
09 октября 2024, 19:51

Фото: сайт Белого дома

На Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис убеждала президента Украины Владимира Зеленского найти себе преемника на тот случай, если его самого «схватят или убьют».
Об этом в своей новой книге «Война» пишет известный американский журналист Боб Вудворд, тот самый, чьё расследование привело к грандиозному Уотергейтскому скандалу. Выдержки из книги, которая выйдет только 15 октября, приводит издание The Washington Post.

«Харрис зашла так далеко, что потребовала от него разработать план преемственности, гарантирующий стабильность, "если вас схватят или убьют", как она выразилась», — говорится в книге.

Также Вудворд сообщает, что вице-президент США ещё осенью 2021 года пыталась подтолкнуть президента Франции Эммануэля Макрона к действиям в рамках подготовки к конфликту между Россией и Украиной.

Читайте также:

«У них земля ушла из-под ног»: в Госдуме прокомментировали оскорбления Харрис в адрес Путина

Любительница роскоши: сколько стоят украшения «скромной женщины из среднего класса» Харрис

В посольстве РФ в Вашингтоне прокомментировали слова Харрис о Путине
#сша
#журналист
#президент
#книги
#война
#план
#расследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Испугался Макрона»: сербы раскрыли, почему Вучич не поздравил Путина
Danas: Вучич не поздравил Путина с днем рождения из-за Макрона и Шольца
09 октября 2024, 19:38

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александр Вучич не поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, что вызвало обсуждение в местных СМИ. Издание Danas сообщает, что официальные причины такого решения не раскрыты.
Вучич, который на протяжении восьми лет ежегодно отправлял поздравления, в этом году решил воздержаться. Один из сербских адвокатов, Никола Лакич, прокомментировал ситуацию, отметив, что Вучич мог опасаться негативной реакции со стороны западных лидеров — Шольца или Макрона.
«Храбрец боялся, что Шольц или Макрон не оценят этого. Герой!» — цитирует издание Лакича.

Лакич добавил, что раньше Вучич активно взаимодействовал с Путиным, но теперь его внимание сосредоточено на общении с франзуским лидером Макроном, что стало более выгодным для сербского президента.

Президент Народно-освободительного движения Мирослав Парович также выразил удивление отсутствием поздравления. Он напомнил, что ранее поздравления Вучича всегда освещались в новостях и на телеканалах. Однако в этом году ситуация изменилась, и тишина вокруг данного вопроса стала заметной.

Читайте также:

Президенту Сербии Вучичу угрожает опасность, подтвердили российские спецслужбы

Вучич предрек ухудшение ситуации на Украине при эскалации на Ближнем Востоке

Песков отреагировал на прогноз президента Сербии о затягивании СВО на 10 лет
#президент
#макрон
#шольц
#вучич
#владимир путин
#сербия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп заявил, что Россия и США были близки к полному отказу от ядерного оружия
Трамп: Россия и США были готовы отказаться от ядерного оружия
09 октября 2024, 19:32

Фото: iStock/Gerasimov174

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что во время его президентства Россия и Китай были близки к заключению сделки по полному отказу от ядерного оружия. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Flagrant.
Стороны были очень близки к полному избавлению от ядерного оружия. «Это было бы так прекрасно», подчеркнул политик.

Он уточнил, что данная сделка подразумевала участие США, России и Китая. Также предполагалось её дальнейшее распространение на другие государства.

Трамп добавил, что ядерное вооружение чересчур могущественно и его слишком много, поэтому такая сделка была бы кстати.

Ранее в этот день сообщалось, что десятки иранских депутатов обратились в Совбез страны с требованием разрешить производство ядерного оружия на фоне нарастающей угрозы от Израиля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Трамп заявил, что украинцы гибнут из-за того, что президентом США является не он

Американские журналисты заметили неожиданное в последних выступлениях Трампа

Трамп заявил о превращении США в посмешище
#россия
#сша
#ядерное оружие
#дональд трамп
#китай
#политика
#соглашение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красногорске прошло пленарное заседание Общественной палаты Московской области
09 октября 2024, 19:27

Фото: Сергей Хакимов

В Красногорске прошло первое пленарное заседание Общественной палаты Московской области (ОПМО) в новом составе. На нём был избран председатель ОПМО, подведены итоги предыдущей деятельности и намечены основные дальнейшие приоритетные направления.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил новый состав палаты с началом работы и пожелал успешно реализовать все свои инициативы.

«Общественная палата - очень важный инструмент в общественно-политической жизни страны и региона, потому что включает в себя людей неравнодушных, достойных, реализовавших себя, стремящихся изменить то, что беспокоит жителей», — сказал глава Подмосковья.

Фото: Сергей Хакимов

Губернатор с удовлетворением отметил, что региональная Общественная палата во главе с Анатолием Торкуновым — именно такая. Он подчеркнул, что члены ОПМО вместе с правительством и администрацией области помогают решать проблемы и трудности в самых различных областях, среди которых и медицина, и строительство, образование, дороги и экология.

Губернатора поблагодарили за поддержку инициатив и проектов, которые предлагали и Общественная палата, и жители. В частности, гуманитарный проект «Доброе дело», открытие в Сергиевом Посаде центра постинтернатного сопровождения слепоглухих, создание школьных театров в учебных заведениях, сохранение усадьбы Абрамцево.

Фото: Сергей Хакимов

Спикер Московской областной Думы Игорь Брынцалов подчеркнул, что между региональным парламентом и Общественной палатой выстроено плодотворное сотрудничество.

Одним из ключевых направлений работы ОПМО нового созыва, как и прежде, будет поддержка участников СВО. Члены платы собирают и отправляют гуманитарную помощь в рамках губернаторского проекта «Доброе дело», поддерживают семьи защитников страны и жителей пострадавших территорий, активно взаимодействуя с фондом «Защитники Отечества» и волонтёрами Подмосковья.

Фото: Сергей Хакимов

Общественники должны сыграть весомую роль и при реализации новых президентских национальных проектов (семья, активное долголетие, молодежная политика, подготовка кадров). Важно, чтобы национальные приоритеты получали поддержку общественных институтов, и вместе с тем — общественный контроль.
#андрей воробьёв
#губернатор
#помощь
#игорь брынцалов
#сотрудничество
#общественная палата
#доброе сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ООН изучают документы России о нарушении прав человека на Украине
УВКПЧ ООН изучает документы России о ситуации с правами человека на Украине
09 октября 2024, 19:20

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) внимательно анализирует все документы, которые Россия направляет в организацию относительно ситуации на Украине. Об этом сообщила официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.
Накануне представитель российской дипмиссии при ООН в Женеве Ярослав Еремин выступил на Совете ООН по правам человека. Он заявил, что УВКПЧ не отражает реальную картину с правами человека на Украине и не включает в свои отчеты множество страниц материалов, предоставленных Россией.

Троссел сообщила, что УВКПЧ получает множество материалов от Российской Федерации о ситуации с правами человека в Украине. Однако на данный момент организация не располагает конкретной информацией о вторжении украинских войск в Курскую область, пишет РИА Новости.

Она подчеркнула, что УВКПЧ всегда тщательно изучает все поступившие документы и продолжает следить за развитием ситуации.

Читайте также:

Россия в Гаагском суде требует отклонить притязания Украины на Азовское море и Керченский пролив

Генсек ООН призвал участников конфликта на Ближнем Востоке «прекратить страдания»

В ООН предупредили о риске разрастания пустынь в Южной Европе к 2100 году
#документы
#оон
#новости
#права
#россия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате