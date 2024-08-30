«Американский самолет американской ракетой»: Мирошник об уничтожении F-16 из ЗРК Patriot

Фото: istock/KuntalSaha
Посол по особым поручениям МИД РФ по украинским преступлениям Родион Мирошник иронично назвал достойным началом уничтожение американского истребителя F-16 при помощи американской системы ЗРК Patriot. В своем телеграм-канале он охарактеризовал случившееся, как «вундерваффе в руках бедуинов».
О казусе, стоимостью в 50 миллионов долларов ранее сообщила депутат Рады Марьяна Безуглая, заявив, что F-16 был по ошибке сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.
Он также в шутку отметил, что ВСУ не дали российским бойцам получить премию за уничтожение самолета и сбили его самостоятельно.
Читайте также:
Американский генерал раскрыл правду о подержанных F-16 для Украины
ВСУ случайно сбили свой истребитель из американского ЗРК Patriot
Генштаб ВСУ признал потерю первого переданного Украине истребителя F-16
«Достойное начало для нового «вундерваффе» в руках бедуинов — американский самолет американской ракетой», — написал Мирошник.
Он также в шутку отметил, что ВСУ не дали российским бойцам получить премию за уничтожение самолета и сбили его самостоятельно.
Читайте также:
Американский генерал раскрыл правду о подержанных F-16 для Украины
ВСУ случайно сбили свой истребитель из американского ЗРК Patriot
Генштаб ВСУ признал потерю первого переданного Украине истребителя F-16
Данил Пономарев