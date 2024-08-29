Российские военные уничтожили склад с британскими ракетами на Украине

Фото: Минобороны РФ
ВС России поразили склад британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow на территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ 29 августа.
Также российские военные уничтожили нефтебазу, которая снабжала топливом военную технику ВСУ. Отдельно российские средства ПВО сбили три французские авиационные бомбы «Hammer», американские ракетный снаряд HIMARS и 36 беспилотников.
Ранее Украина впервые признала, что ВСУ потеряли новейший американский истребитель F-16. По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка пилота. Сначала с пилотом пропала связь, а после выяснилось, что он погиб во время захода на цель.
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Лия Мурадьян