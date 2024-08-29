Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Российские военные уничтожили склад с британскими ракетами на Украине

Российские военные уничтожили склад с британскими ракетами на Украине

Минобороны: российские войска поразили склад крылатых ракет Storm Shadow
29 августа 2024, 21:56
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

ВС России поразили склад британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow на территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ 29 августа.


Также российские военные уничтожили нефтебазу, которая снабжала топливом военную технику ВСУ. Отдельно российские средства ПВО сбили три французские авиационные бомбы «Hammer», американские ракетный снаряд HIMARS и 36 беспилотников.

Ранее Украина впервые признала, что ВСУ потеряли новейший американский истребитель F-16. По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка пилота. Сначала с пилотом пропала связь, а после выяснилось, что он погиб во время захода на цель.

Читайте также:

В Сумской области ударом «Искандера» уничтожили РЛС Cobra и машины РСЗО «Град»

Появились кадры работы БПЛА на Ореховском направлении по позициям и техники боевиков ВСУ

Штурм Селидово и Торецка, огромные потери ВСУ в Курской области: последние новости СВО
#военные
#снаряд
#украина
#всу
#пво
#спецоперация
#минобороны рф
ВСУ случайно сбили свой истребитель из американского ЗРК Patriot
Безуглая: ВСУ по ошибке сбили F-16 из зенитного комплекса США
29 августа 2024, 22:18

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Украинские военные сами случайно сбили истребитель F-16 из американского зенитного комплекса. О казусе, стоимостью в 50 миллионов долларов сообщила депутат Рады Марьяна Безуглая 29 августа.
«F-16 был по ошибке сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями», – заявила Безуглая.

Стоимость одного самолета F-16 составляет от 45 до 55 млн долларов. Зенитно-ракетный комплекс Patriot, как и сам истребитель, поставили Украине США в рамках военной помощи.

Ранее Пентагон отказался комментировать ситуацию с крушением F-16 и попросил российские СМИ задать этот вопрос властям Украины. После Генштаб ВСУ официально признал потерю истребителя. При этом ВСУ выдвинули версию об ошибке пилота.

Читайте также:

Самолёт F-16 потерпел крушение на Украине

«Наше правительство нагло врет»: Выживший при штурме колонии солдат ВСУ

В Сумской области ударом «Искандера» уничтожили РЛС Cobra и машины РСЗО «Град»
#сша
#комплекс
#правительство
#сми
#всу
#крушение
#пентагон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сумской области ударом «Искандера» уничтожили РЛС Cobra и машины РСЗО «Град»
29 августа 2024, 20:51

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

В Сумской области ракетным ударом из комплекса «Искандер» уничтожили немецкую РЛС Cobra, боевую и транспортно-заряжающую машины РСЗО «Град». Об этом сообщает Минобороны России. Стоянку военной техники ВСУ обнаружили в селе Постольное при помощи разведывательного дрона.
«В результате ракетного удара уничтожены: радиолокационная станция контрбатарейной борьбы COBRA немецкого производства, боевая машина РСЗО «Ураган», боевая машина РСЗО «Град», транспортно-заряжающая машина РСЗО», — пояснили в министерстве.
В ведомстве также добавили, что вместе с тем были уничтожены семь боевых бронированных машин, два трала для перевозки техники и три пикапа.

Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ признал потерю первого переданного Украине американского истребителя F-16 в результате крушения. Отмечалось, что связь с пилотом пропала во время захода на цель, а позже выяснилось, что он погиб.

Читайте также:

Генштаб ВСУ признал потерю первого переданного Украине истребителя F-16

Появились кадры работы БПЛА на Ореховском направлении по позициям и техники боевиков ВСУ

Штурм Селидово и Торецка, огромные потери ВСУ в Курской области: последние новости СВО
#станция
#град
#перевозки
#бпла
#кадры
#новости
#сво
#всу
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Правительство изменило список документов для ветеранов СВО
В РФ расширили список документов для удостоверения ветерана СВО
29 августа 2024, 20:38

Фото: Минобороны РФ

Правительство России расширило список документов для получения удостоверения ветерана СВО. Статус ветерана боевых действий вправе получить не только те, кто заключил контракт с Минобороны.
Удостоверения ветерана вправе получить все, кто заключал договор с организациями, которые содействовали ВС РФ в ходе СВО. Это касается и организаций на территории ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

В сборе документов могут помочь сотрудники Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Читайте также:

Центробанк допустил поднятие ключевой ставки до 20-22% при глобальном кризисе

Генштаб ВСУ признал потерю первого переданного Украине истребителя F-16

Захарова: Россия всегда стремилась к скорейшему завершению конфликта на Украине
#россия
#договор
#операции
#днр
#лнр
#сво
#вс рф
#спецоперация
#ветераны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генштаб ВСУ признал потерю первого переданного Украине истребителя F-16
29 августа 2024, 20:20

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Генштаб ВСУ признал потерю первого переданного Украине американского истребителя F-16 в результате крушения. Отмечается, что связь с пилотом пропала во время захода на цель, а позже выяснилось, что он погиб.
«Во время захода на цель с одним из F-16 была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», — приводит слова источника в ведомстве украинское издание УНИАН.
На данный момент в месте падения истребителя работает комиссия украинского Минобороны, чтобы разобраться в причинах случившегося.

Ранее о крушении первого F-16 на Украине сообщала газета The Wall Street Journal. По данным издания, крушение произошло в понедельник, 26 августа, погиб пилот Алексей Месь.

Читайте также:

Минобороны США не ответило на вопрос о крушении F-16 на Украине

Самолет F-16 потерпел крушение на Украине

Появилась информация о возможном первом уничтожении F-16 ВСУ
#самолет
#пилот
#сша
#лётчик
#комиссия
#информация
#всу
#минобороны
#крушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Изнасилования и расстрел детей в спину: Зверства украинских боевиков в Курской области
Боевики ВСУ расстреляли детей в районе Малой Локни в Курской области
29 августа 2024, 20:14

Фото: istock / Gennadiy Kravchenko

29 августа стало известно, что солдаты ВСУ расстреляли троих детей возрастом от 10 до 12 лет в районе Малой Локни в Курской области. Также сообщаслось, что украинские радикалы и иностранные наемники насиловали жителей Курской области. Подробнее о зверствах ВСУ в российском приграничье — в материале «Радио 1».

Расстреляли детей в спину

О произошедшем рассказал замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет. Военнослужащий сравнил действия украинских войск с преступлениями фашистов в годы Великой Отечественной войны.

«Посадили трех детей, ориентировочно 10-12 лет, на мотоцикл с коляской. Показали, в каком направлении ехать. Они поехали, они расстреляли их в спину», — рассказал боец.
Он обратил внимание на то, что это не первый и не единственный случай убийства мирных граждан в Малой Локне. Так, на площади около магазина собрались несколько пожилых людей, у которых не было возможности эвакуироваться пешком. Пока люди ждали транспорт, над ними завис коптер-разведчик, после чего вышли два украинских бойца и расстреляли их.

Военный добавил, что не знает точное количество гражданских, убитых украинской армией, но их число не превышает десять человек.
«Наше правительство нагло врет»: Выживший при штурме колонии солдат ВСУ
«Наше правительство нагло врет»: Выживший при штурме колонии солдат ВСУ

Похищения мирных жителей Курской области

Украинские боевики пытаются похищать мирных жителей Курской области. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник рассказал РИА Новости, что бойцы ВСУ хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении.

«Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?» — сказал Мирошник.
Он подчеркнул, что украинские военные не пытаются соблюдать какие-либо нормы, они совершают подобные нападения скрытно, «как террористы». Посол также отметил, что были составлены предварительные списки пропавших людей, которые не являются финальными. Случаями активно занимаются Минобороны России и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Появились кадры работы БПЛА на Ореховском направлении по позициям и техники боевиков ВСУ
Появились кадры работы БПЛА на Ореховском направлении по позициям и техники боевиков ВСУ

Сексуальное насилие в Курской области

Мирошник также сообщил, что украинские наемники и радикалы насилуют мирных жителей региона.

«Есть данные о сексуальном насилии, которое предпринимали и иностранные наемники, и украинские радикалы», — заявил посол.
Он отметил, что Киев на территорию региона отправил «весь сброд», представляющий националистические радикальные формирования.

По словам Мирошника, украинский президент Владимир Зеленский был не против избавиться от этих радикальных группировок, отправив их дальше от столицы на «утилизацию». Посол подчеркнул, что эти формирования являются участниками террористических действий на территории Курской области.

Расстрел машины эвакуирующихся жителей Курской области

Жительница села Погребки под Курском рассказала, что ее семья эвакуировалась на двух машинах. В первом авто ехали супруг и зять, а во втором она, сын и сестра мужа. Восемь танков ВСУ выехали навстречу и начали расстреливать транспортные средства. Почти все смогли съехать в кювет, выбраться из машины и укрыться. Муж женщины не успел свернуть, и танки ударили по его автомобилю. К счастью, россиянину удалось выжить.

Ранее житель Курской области рассказал, что вывез всех жителей обстреливаемой деревни Солдатского района, а сам остался.

«У нас 12 человек всего в деревне — она маленькая. Я и отец остались, потому что нужно здесь быть кому-то», — поделился он.
Кроме своей деревни, россиянин помогал вывозить людей из Суджанского района. Как рассказал мужчина, выжить удалось не всем — на дорогах было замечено много тел гражданских.

Читайте также:

«Выезжайте»: Депутат Рады обратился к жителям Красноармейска

Самолёт F-16 потерпел крушение на Украине

«Наше правительство нагло врет»: Выживший при штурме колонии солдат ВСУ
#транспорт
#насилие
#военные
#данные
#террористы
#посол
#солдаты
#всу
#минобороны
#киев
#наемники
#танки
#женщины
#авто
#отец
#машины
#владимир зеленский
#расстрел
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны США не ответило на вопрос о крушении F-16 на Украине
В Пентагоне отказались комментировать крушение истребителя F-16 на Украине
29 августа 2024, 20:00

Фото: istockphoto/KuntalSaha

В Министерстве обороны США отказались комментировать первое крушение американского истребителя F-16 на Украине. Пентагон рекомендовал переадресовать этот вопрос к украинским властям.
«По данному вопросу просим вас обратиться к властям Украины» – передает 29 августа официальный комментарий ведомства ТАСС.

О крушении американского самолета 26 августа сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на администрацию США. При этом СМИ уточнили, что истребитель упал из-за ошибки пилота, а не в результате атаки Вооруженных сил России.

О падении F-16 также заявляли украинские политики. По данным киевских властей, в результате крушения по гиб пилот – подполковник авиации Украины Алексей Месь

Читайте также:

Военэксперт Гундаров объяснил важность Покровского направления в ДНР для ВС РФ

«Выезжайте»: Депутат Рады обратился к жителям Красноармейска

«Наше правительство нагло врет»: Выживший при штурме колонии солдат ВСУ
#пилот
#сша
#сми
#украина
#самолет
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военэксперт Гундаров объяснил важность Покровского направления в ДНР для ВС РФ
29 августа 2024, 18:34

Фото: iStock/Evgeny555

Военный эксперт Владимир Гундаров заявил, что Покровское направление в ДНР и освобождение российскими войсками Покровска важно для ВС РФ тем, что там работает единственная оставшаяся на Украине шахта по добыче коксующегося угля.
«Он нужен для производства металла, стали и прочей металлической продукции. Прежде всего, это нужно для танков, для артиллерии. Вторая причина — это то, что в Покровске сходятся четыре железнодорожных направления. То есть это крупный транспортный узел», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Гундаров.

Специалист выразил уверенность в том, что в конечном счёте российским войскам удастся взять Покровск, и тогда вся логистическая цепочка ВСУ будет нарушена.

А военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец раскрыл, какова численность ВСУ в Курской области, сославшись на различные источники информации.

«Украинские, наши, белорусские, американские и так далее. Мозги враскоряку идут. Я попытался вывести нечто среднее. Там, по-моему, лежит правда. Там что-то объективное есть. Я бы сегодня сказал, что на территории Курской области находится группировка ВСУ численностью где-то от 15 до 20 тыс. солдат», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Баранец.

Ранее сообщалось, что истребитель-бомбардировщик F-16 потерпел крушение на Украине.

Читайте также:

«Выезжайте»: Депутат Рады обратился к жителям Красноармейска

Самолёт F-16 потерпел крушение на Украине

«Наше правительство нагло врет»: Выживший при штурме колонии солдат ВСУ
#всу
#виктор баранец
#спецоперация
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Выезжайте»: Депутат Рады обратился к жителям Красноармейска
Депутат Гончаренко* просит украинцев выезжать из Красноармейска
29 августа 2024, 18:26

Фото: Минобороны РФ

Депутат Рады Алексей Гончаренко* обратился к гражданским украинцам в связи с ситуацией в Красноармейске и просил покинуть территорию. Это заявление депутат сделал в Telegram-канале 29 августа.
«На Покровском (Красноармейском) направлении ситуация критическая. Все вокруг говорят только одно: ну у нас же должен быть какой-то план? Есть ощущение, что его нет. Обращение ко всем гражданским в Покровске — выезжайте», – написал депутат.

Ранее депутат Верховной Рады от пропрезидентской партии «‎Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ без боя оставили позиции на красноармейском направлении в ДНР. Армия России продолжает продвигаться в ДНР, освобождая от боевиков населенные пункты.

Читайте также:

«Наше правительство нагло врет»: Выживший при штурме колонии солдат ВСУ

ВСУ расстреляли трех детей, которые пытались эвакуироваться в Курской области

В Курской области была предотвращена попытка подрыва моста

* Внесен в перечень террористов и экстремистов
#армия
#план
#депутат
#армия россии
#днр
#всу
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Самолёт F-16 потерпел крушение на Украине
29 августа 2024, 18:22

Фото: istockphoto/KuntalSaha

Истребитель-бомбардировщик F-16 потерпел крушение на Украине. Это произошло в понедельник, 26 августа.
О катастрофе военного самолёта сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на официального представителя администрации США. Отмечается, что это произошло всего через несколько недель после того, как первые истребители американского производства появились на Украине.

По сообщению издания, самолёт не был сбит. Причиной падения F-16 названа ошибка пилота «в условиях массированного ракетного обстрела». В Пентагоне это сообщение комментировать не стали.

Первая партия из шести истребителей F-16 прибыла на Украину 31 июля. К лету следующего года Киев рассчитывает получить в своё распоряжение 84 таких самолёта.

Читайте также:

Появилась информация о возможном первом уничтожении F-16 ВСУ

В России оценили влияние поставок F-16 Украине на обстановку в зоне СВО

Стало известно, какое российское оружие может уничтожить F-16 в небе над Украиной
#сша
#партия
#киев
#истребители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф