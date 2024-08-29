Шеф Пентагона и министр обороны Украины обсудят нападение ВСУ на Курскую область

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Глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу, 30 августа, примет у себя украинского министра обороны Рустема Умерова, чтобы обсудить нападение ВСУ на Курскую область. Об этом сообщила заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх. По ее словам, Остину предоставят информацию о положении на фронте.
«Завтра министр Остин примет украинского министра обороны Умерова здесь, в Пентагоне <…> Он также получит обновленную информацию о ситуации на поле боя, в том числе в Курске», — пояснила Сингх.Она добавила, что Остин собирается еще раз сказать, что США будут и дальше поддерживать Украину, но всех деталей запланированной встречи сообщать не стала.
Ранее сообщалось, что украинские военные сами случайно сбили истребитель F-16 из американского зенитного комплекса Patriot. О казусе стоимостью в 50 миллионов долларов сообщила депутат Рады Марьяна Безуглая 29 августа.
«F-16 был по ошибке сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями», – заявила Безуглая.Читайте также:
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