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Запад скептически относится к мирным переговорам по Украине, пишет WSJ

24 февраля 2024, 09:07
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

Чиновники из США и Евросоюза скептически относятся к перспективам мирных переговоров России и Украины. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Кроме того, западные политики отвергают все возможности заключения различных сделок до выборов президента США, которые запланированы на 5 ноября текущего года.

Кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков ранее заявил, что выступает за проведение мирных переговоров по Украине, но исключительно на условиях российской стороны. Он указал на важность того, чтобы в результате этих переговоров Россия сохранила свою независимость и силу.

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#сша
#евросоюз
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NYT: США провалили компанию по изолированию России
24 февраля 2024, 08:15

Фото: iStock/donfiore

Попытки США изолировать Россию провалились. Об этом пишет газета The New York Times.
В статье отмечается, что у России есть сила, основанная на запасах нефти и природного газа. Эта сила обеспечивает финансовую и политическую устойчивость, которая противостоит западному влиянию в виде санкционных ограничений.

Ранее агентство Reuters писало, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала новые санкции против России «сокрушительными». Она подчеркнула, что очень ждёт их вступления в силу. По её словам, будет введено сотни новых санкций, которые затронут российский военно-промышленный комплекс.

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#санкции
#политика
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Нидерланды не имеют права подписывать соглашение с Украиной, заявил Маск
Маск: Рютте не имеет права подписывать договор безопасности с Украиной
24 февраля 2024, 08:03

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Уходящий с поста премьер-министра Нидерландов Марк Рютте не имеет юридического права на подписание договора о безопасности с Украиной. Об этом в соцсети X заявил американский бизнесмен Илон Маск.
Этими словами Маск ответил на сообщение политического комментатора Эвы Влардингербрук, которая высказалась о подписании соглашения о военной помощи на десять лет между Нидерландами и Украиной. По её мнению, при рассмотрении этого вопроса мнение голландцев не учитывалось.

Напомним, что договор начали разрабатывать после саммита НАТО, который состоялся в июле прошлого года в Вильнюсе. В настоящий момент точная дата подписания неизвестная, однако предполагается, что это произойдёт в ближайшее время.

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#соглашение
#договор
#илон маск
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В МИД Германии решили переименовать Киев
МИД Германии изменил транслитерацию украинской столицы с Kiew на Kyjiw
24 февраля 2024, 06:09

Фото: iStock/alzay

Министерство иностранных дел Германии объявило об изменении транслитерации названия украинской столицы с «Kiew» на «Kyjiw».
Об этом само ведомство сообщило в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Новое написание будет применяться в официальной переписке, текстах и справочных материалах для указания на столицу Украины.

«В настоящее время Министерство иностранных дел постепенно внедряет изменения в написание. Это включает веб-сайты и вывески посольства», — говорится в официальном заявлении.
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В посольстве Китая назвали санкции за связи с Россией запугиванием
Посольство Китая назвало санкции против фирм якобы за связи с РФ запугиванием
24 февраля 2024, 05:59

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

После введения санкций против китайских компаний, предположительно за сотрудничество с Россией, КНР обвинила США в использовании методов «экономического принуждения, односторонности и запугивания».
Это отражено в заявлении китайской дипломатической миссии в Вашингтоне, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

«Китай настойчиво выражает свое противодействие против попыток США злоупотреблять своей властью с целью подавления китайских компаний в рамках концепции национальной безопасности», — говорится в заявлении посольства.
Дипломаты заверили, что Китай предпримет необходимые меры для защиты законных прав и интересов своих компаний в свете введенных санкций, и призвали Соединенные Штаты «немедленно исправить свои ошибки» и прекратить давление.

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#сша
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#меры
#новости
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Госдеп предостерег компании от ведения бизнеса в России
Госдеп США опубликовал предостережение работающим в России компаниям
24 февраля 2024, 04:20

Фото: iStock/designer491

Американским предпринимателям рекомендовали остерегаться ведения бизнеса в России из-за введенных Вашингтоном санкций. Как передает РИА Новости, соответствующие рекомендации прописаны в руководстве, составленном в Госдепартаменте США при участии Министерства Финансов, Министерства Торговли и Министерства Труда.
Согласно документу, предприятия могут столкнуться с гражданскими и уголовными санкциями при попытках обойти экспортный контроль, санкции и ограничения на импорт, наложенные США, их союзниками и партнерами в отношении России.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил введение более 500 санкций против России. Кроме того, было объявлено о намерении ввести ограничения на экспорт в отношении почти 100 организаций за предоставление скрытой поддержки российской военной деятельности.

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Флорида отправила в Техас дополнительные силы гвардии для борьбы с мигрантами
Губернатор штата Флорида Рон Десантис направил силы безопасности в Техас
24 февраля 2024, 02:41

Фото: iStock/DanielIngelhart

Власти Флориды направили дополнительные группы нацгвардии в Техас для борьбы с наплывом нелегальных мигрантов. Об этом заявил губернатор Флориды Рон Десантис в социальной сети X.
«Пограничный кризис Байдена превратил каждый штат в пограничный штат, требуя от штатов вмешаться и обеспечить наш территориальный суверенитет», – ​подчеркнул политик.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о планах расширить территориальный контроль на границе с Мексикой в целях остановки потока нелегальных мигрантов.

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#мигранты
#сша
#джозеф байден
#кризис
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Белый дом заявил о сложностях с конфискацией российских активов
Белый дом: США столкнулись со сложностями в стремлении конфисковать активы РФ
24 февраля 2024, 02:09

Фото: iStock/rarrarorro

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США столкнулись с определенными трудностями в попытке конфисковать замороженные на Западе суверенные российские активы, передает РИА Новости.
Ей пришлось признать, что конфисковать средства оказалось не так просто, как предполагалось.

«Я хочу подчеркнуть, что это сложный процесс, и далеко не такой простой, как кажется. У меня пока нет новых объявлений по этому поводу», — сказала она журналистам в ответ на вопрос о планах американской администрации относительно конфискации суверенных российских активов.
Жан-Пьер отметила, что после начала российской специальной военной операции, США вместе со своими западными союзниками смогли быстро заморозить около 300 миллиардов долларов. Однако, как пояснила она, дальнейшие действия с этими средствами усложняются тем, что большинство активов находится в других странах, а не в США.

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#сша
#операции
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Постпред РФ отказался слушать выступления представителей Европы на Совбезе ООН
Небензя: внешняя политика Евросоюза подконтрольна Вашингтону
24 февраля 2024, 02:05

Фото: iStock/SurkovDimitri

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отказался слушать выступления европейских представителей в Совете Безопасности ООН.
«Хочу заранее предупредить, я не буду слушать ритуальные заклинания представителей европейских столиц. Пусть они упражняются в своем красноречии друг перед другом, засоряя эфир своими лицемерными презентациями", – заявил он.

Также Небензя сделал акцент на «лицемерии и двойных стандартах» представителей Запада, ни разу не выступивших «с инициативой созыва хотя бы одного заседания по Газе».

Ранее постпред РФ раскрыл условие сохранения Украины и охарактеризовал стратегическое мышление украинского президента.

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#сша
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Небензя высказался о стратегическом мышлении Зеленского
Небензя: украинский лидер не блещет стратегическим мышлением, если верит Западу
24 февраля 2024, 01:43

Фото: сайт Кремля

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не блещет стратегическим мышлением, если продолжает верить Западу и в победу над Россией. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Небензя заявил, что иллюзии Киева о том, что он может победить Москву при поддержке западных держав, опасны и смешны. По его словам, ВСУ не достигли успеха при контрнаступлении, а Запад продолжает поставлять оружие киевскому режиму, «поощряя его бросать все больше жизней украинцев в пламя конфликта».

Он считает, что конфликт на Украине очень выгоден военно-промышленному комплексу (ВПК) США.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН обозначил условие сохранения Украины
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