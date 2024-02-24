Запад скептически относится к мирным переговорам по Украине, пишет WSJ

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Чиновники из США и Евросоюза скептически относятся к перспективам мирных переговоров России и Украины. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков ранее заявил, что выступает за проведение мирных переговоров по Украине, но исключительно на условиях российской стороны. Он указал на важность того, чтобы в результате этих переговоров Россия сохранила свою независимость и силу.
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