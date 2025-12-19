Путин: российские военные освободят Константиновку

19 декабря 2025, 12:36

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» заявил, что российские военные освободят город Константиновка.





Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.





«Бои идут уже там, более 50 процентов территории под нашим контролем», — сообщил он.