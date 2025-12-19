Путин: российские военные освободят Константиновку
Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» заявил, что российские военные освободят город Константиновка.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.
«Бои идут уже там, более 50 процентов территории под нашим контролем», — сообщил он.
Напоминаем, что президент РФ 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее глава государства указал, что населённый пункт Красный Лиман будет освобождён российскими войсками в самое ближайшее время.