Генерал США: пилоты ВСУ не справятся с F-16

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Пилоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) не обладают достаточным опытом для выполнения сложных миссий на истребителях F-16, предоставленных западными странами. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, сообщает издание Air & Space Forces Magazine.
«F-16 — новый тип самолета для украинских пилотов, поэтому их не будут направлять на самые рискованные задания», — подчеркнул генерал Хекер.Также он отметил, что союзники Украины сталкиваются с проблемами в оперативном обучении украинских пилотов для полноценного использования F-16.
Ранее американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон выразил обеспокоенность тем, что ВСУ могут случайно уничтожать собственные истребители F-16 из-за встроенной системы автопилота.
В конце августа стало известно об уничтожении первого американского F-16 на аэродроме в Хмельницкой области. Украинский депутат Марьяна Безуглая заявила, что самолёт был сбит ракетой зенитного комплекса Patriot, переданного Украине.
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Елена Перлова