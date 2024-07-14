Фото: РИА Новости/Стрингер
НАТО и Европа отказали главе киевского режима Владимиру Зеленскому в удовлетворении его требований по ракетному вооружению. Об этом пишет РИА Новости. Уточняется, что инструкторы Запада пока не едут на Украину, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон имеет препятствия как у себя в стране, так и в альянсе.
Литовский лидер Гитанас Науседа думает, что его французский коллега ослаблен из-за недавней предвыборной парламентской гонки, что угрожает всему плану, который Науседа одобрил.
Сам Макрон говорил с осторожностью: киевский режим поддержат, но о прямом участии блока НАТО в противостоянии речи нет. Главе Франции теперь предстоит работа с премьером, не входящим в его коалицию. Кроме того, в альянсе с Макроном согласны далеко не все.
Что касается Великобритании, тут все неоднозначно. С одной стороны, новоиспеченный премьер Кир Стармер обещал поддерживать Киев. Зеленский обрадовался, прочитав про разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по военным объектам на российских территориях.
С другой, в британском Минобороны отметили, что все не совсем так, а канцелярия Стармера это подтвердила. В прошлом году Лондон разрешил Украине наносить удары по целям на крымском полуострове, а также на материковой части бывших украинских территорий. В этом плане ничего не поменялось.
Военные Соединенного Королевства отрицают удары по РФ когда-либо при помощи Storm Shadow и даже не собираются этого делать, хотя вопрос обсуждается.
Таким образом Стармер попал в «неловкую» ситуацию, ведь Лондон не вправе самостоятельно решать вопрос о применении ракет. Стармер же заявил, что Украина может по своему усмотрению распоряжаться вооружениями и «зашел слишком далеко».
Президент США Джо Байден прокомментировал утверждение Киева о том, что Белый дом позволяет ВСУ пользоваться вооружениями против объектов в РФ, но не более чем на сотню километров от границы Украины.
По словам координатора в американском Совете нацбезопасности Джона Кирби, «бить куда угодно» Киеву не дадут.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц тоже отказал Зеленскому. По его словам, «никто не собирается менять существующие требования и руководящие принципы — и на то есть веские причины».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что такими ракетами уже бьют по нашим территориям, поскольку Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская области являются российскими регионами. Таким образом, для Запада последним сдерживающим фактором является прямое столкновение с Москвой.
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«Мы не видим, чтобы Макрон предпринимал дальнейшие шаги для решения проблемы», — сказал Науседа на натовском саммите в Вашингтоне.
Сам Макрон говорил с осторожностью: киевский режим поддержат, но о прямом участии блока НАТО в противостоянии речи нет. Главе Франции теперь предстоит работа с премьером, не входящим в его коалицию. Кроме того, в альянсе с Макроном согласны далеко не все.
Что касается Великобритании, тут все неоднозначно. С одной стороны, новоиспеченный премьер Кир Стармер обещал поддерживать Киев. Зеленский обрадовался, прочитав про разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по военным объектам на российских территориях.
С другой, в британском Минобороны отметили, что все не совсем так, а канцелярия Стармера это подтвердила. В прошлом году Лондон разрешил Украине наносить удары по целям на крымском полуострове, а также на материковой части бывших украинских территорий. В этом плане ничего не поменялось.
Военные Соединенного Королевства отрицают удары по РФ когда-либо при помощи Storm Shadow и даже не собираются этого делать, хотя вопрос обсуждается.
Таким образом Стармер попал в «неловкую» ситуацию, ведь Лондон не вправе самостоятельно решать вопрос о применении ракет. Стармер же заявил, что Украина может по своему усмотрению распоряжаться вооружениями и «зашел слишком далеко».
Президент США Джо Байден прокомментировал утверждение Киева о том, что Белый дом позволяет ВСУ пользоваться вооружениями против объектов в РФ, но не более чем на сотню километров от границы Украины.
«Если бы Зеленский мог ударить по Москве, ударить по Кремлю, был бы в этом смысл? Не было бы», — сказал Байден, добавив, что Вашингтон «каждый день определяет», куда должны ударять украинские военные.
По словам координатора в американском Совете нацбезопасности Джона Кирби, «бить куда угодно» Киеву не дадут.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц тоже отказал Зеленскому. По его словам, «никто не собирается менять существующие требования и руководящие принципы — и на то есть веские причины».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что такими ракетами уже бьют по нашим территориям, поскольку Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская области являются российскими регионами. Таким образом, для Запада последним сдерживающим фактором является прямое столкновение с Москвой.
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Никита Кротов