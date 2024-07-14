Не верит в победу: Главком ВСУ Сырский согласился на прекращение огня

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня, об этом сообщила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своих социальных сетях.
«Он согласен подписать режим прекращения огня и любые варианты по вопросу капитуляции и принуждения к миру», — написала Безуглая, ссылаясь на ряд источников.
По информации парламентария, главнокомандующий украинской армии не верит в победу ВСУ и убеждён, что Киев не сможет победить Москву.
При этом ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский планирует заменить Сырского на посту главкома ВСУ и обвинить его в неудачах армии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева