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Западные партнёры Украины прекрасно понимают, что их оружием бойцы ВСУ убивают мирных граждан. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Комментируя удар ВСУ по пекарне в Лисичанске в субботу, 3 февраля, он подчеркнул, что это уже третий украинский теракт за полтора месяца (обстрел центра Белгорода, рынка в Донецке и пекарни в Лисичанске). Каждый из этих инцидентов унёс жизни мирных жителей.
Мирошник подчеркнул, что эти атаки были совершены на фоне решений США и Евросоюза о выделении дополнительного финансирования и вооружения.
Посол отметил, что на Западе прекрасно понимают, как используется их вооружение, однако этот факт не становится причиной для прекращения поставок.
Политик также добавил, что около двух тысяч ударов по гражданским объектам фиксируется еженедельно в России. От этого получают ранения от 50 до 70 человек, а каждый четвёртый погибает.
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Мирошник подчеркнул, что эти атаки были совершены на фоне решений США и Евросоюза о выделении дополнительного финансирования и вооружения.
Политик также добавил, что около двух тысяч ударов по гражданским объектам фиксируется еженедельно в России. От этого получают ранения от 50 до 70 человек, а каждый четвёртый погибает.
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Анастасия Чинкова