СМИ раскрыли, что может войти в 19-й пакет санкций ЕС
Европейская комиссия рассматривает возможность ужесточения выдачи туристических виз россиянам в рамках 19‑го пакета санкций против РФ. Об этом сообщает 9 августа итальянское агентство ANSA со ссылкой на информированные источники. Инициатива объясняется ростом числа въездов граждан РФ в ЕС.
Возможным нововведением также называют запрет на свободное передвижение российских дипломатов по шенгенской зоне. Ранее агентство Reuters сообщало, что ЕК планирует представить 19‑й пакет к 12 сентября. В перечень ограничений могут войти банки из двух стран Центральной Азии, региональные российские банки и другие компании.
До этого, 4 сентября, ряд европейских государств поддержал меры, введённые в текущем году против российских и молдавских граждан, а также иностранных журналистов. Среди сторонников указаны Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Черногория, Северная Македония, Молдавия, Норвегия, Лихтенштейн и Украина.
