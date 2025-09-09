СМИ раскрыли, что может войти в 19-й пакет санкций ЕС

09 сентября 2025, 18:43

ANSA: В 19-й пакет санкций ЕС могут войти ограничения виз россиянам

Фото: istockphoto/Pavel Starikov

Европейская комиссия рассматривает возможность ужесточения выдачи туристических виз россиянам в рамках 19‑го пакета санкций против РФ. Об этом сообщает 9 августа итальянское агентство ANSA со ссылкой на информированные источники. Инициатива объясняется ростом числа въездов граждан РФ в ЕС.