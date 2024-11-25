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ВС РФ поразили военные аэродромы ВСУ и объекты энергетики

Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

ВС РФ ударили по объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке о ситуации в зоне СВО, представленной в Telegram-канале.
Отмечается, что ударами российских войск также были успешно поражены энергетические объекты, обеспечивающие работу предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны, а также скопления живой силы и боевой техники в 138 районах.

Для нанесения ударов ВС РФ использовались ракеты, беспилотники и артиллерия.



Кроме того, в сводке указано, что российские силы ПВО за минувшие сутки сбили восемь баллистических ракет, 46 беспилотников и шесть бомб JDAM.

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Кадыров назвал отряд «Ахмата» под командованием Хохла кошмаром для армии Украины
25 ноября 2024, 14:56

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Телеграм-канале назвал отряд «Ахмата» под руководством командира с позывным «Хохол» настоящим кошмаром для ВСУ.
«Хохол» — украинец по национальности. Он начал сомневаться в действиях киевского режима, когда увидел обстрел детского пляжа в Донецкой народной республике (пляж в Зугрэсе попал под обстрел летом 2014 года, во время происшествия погибли мирные жители). Данный инцидент стал для военнослужащего поворотным моментом и заставил задуматься о том, что происходит в его государстве.

В 2022 году после начала специальной военной операции «Хохол» захотел добровольно отправиться на фронт. В Российском университете спецназа боец прошел подготовку, получил нужные навыки и знания для того, чтобы выполнять поставленные задачи.

«Эти парни стали настоящим кошмаром для украинских националистов. За их плечами большое количество успешно выполненных задач на сложнейших участках фронта», — подчеркнул Рамзан Кадыров, рассказывая о спецназе «Ахмат».

История ​командира ​доказывает, что даже в тяжёлые времена есть возможность поступить правильно, обратил внимание глава Чечни.

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Сырский нашел способ, как привлечь украинцев на службу в ВСУ
Сырский поручил создать в каждой части ВСУ штатное подразделение рекрутинга
25 ноября 2024, 14:52

Александр Сырский

Главком ВСУ Александр Сырский поручил командирам бригад создать в каждой части штатные подразделения по рекрутингу. Об этом сообщает Генштаб Украины.
«Соответствующим организационным приказом поставлена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых войсковых частях», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там считают, что подобная мера положительно повлияет на организацию процесса набора добровольцев в ряды украинской армии.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что в стране хотят отказаться от методов принудительной мобилизации. Однако, по данным западных СМИ, на Украине практически не осталось людей, которые готовы добровольно вступить в ряды ВСУ.

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Киев не найдёт важных деталей в обломках «Орешника», убеждён полковник Матвийчук
25 ноября 2024, 14:47

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украина не найдёт важные детали в обломках баллистической ракеты средней дальности «Орешник», которой ВС РФ ударили по оборонному предприятию в Днепропетровске. Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».
Он убеждён, что Киеву не удастся обнаружить такие составляющие новейшей ракеты, из которых получится извлечь важные сведения о технических характеристиках оружия.

Матвийчук отметил, что украинские специалисты нашли какие-то обломки, поскольку бесследно они не пропадут. Однако из них они смогут определить только завод-изготовитель, металл и химический состав. А схему ракеты и, самое главное, электронный чип они не узнают и не найдут, поскольку они уничтожены при взрыве.

При этом специалист подчеркнул, что найденные обломки убедят киевских властей в том, что у России есть ракета «Орешник», существование которой они ранее отвергали.

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#ракеты
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Боец ВСУ признался, что случайно сдался в плен
Боец ВСУ Приймачук признался, что случайно сдался в плен
25 ноября 2024, 14:42

Фото: iStock/Prostock-Studio

Военнослужащий ВСУ Александр Приймачук, сдавшийся в плен под Курском, признался, что не собирался этого делать. Об этом сообщает ТАСС.
Боец в ходе допроса рассказал, что проснулся ночью от взрыва блиндажа. После этого его сильно оглушило и он даже не помнит, как добрался до российских окопов.

Когда военный вышел к позициям ВС РФ, то российские бойцы сильно удивились его появлению, но дали ему воды и укрыли от дождя в окопе.

Приймачук также добавил, что в украинских войсках наблюдается значительный дефицит водителей и механиков-водителей.

Военный попал на фронт вместе с сотнями других бойцов, которых «в каком-то лесу продали в 17-ю танковую бригаду». Оттуда Приймакова с автоматом отправили в Курскую область для охраны позиций ВСУ.

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ВСУ вновь атаковали Россию американскими ракетами ATACMS
МО РФ: восемь баллистических ракет сбиты на территории РФ за минувшие сутки
25 ноября 2024, 14:29

Фото: iStock/zooz

Российские системы противовоздушной обороны сбили восемь баллистических ракет противника за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным Shot, одна из ракет ATACMS попала в пустой аэродром «Халино» в Курской области, остальные были сбиты. Ракеты выпустили из Конотопа Сумской области. Пострадавших нет.

Утром в министерстве сообщили, что минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотника.

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#рф
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В Сумской области повреждён объект критической инфраструктуры
25 ноября 2024, 14:17

Фото: istockphoto/aapsky

В сумской области в результате ракетных ударов российских войск повреждения получил объект критической инфраструктуры. Кроме того, в регионе атакам подверглись три предприятия.
Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования ВСУ «Север». О каком именно объекте идёт речь, не уточняется. Известно, что он находится в посёлке Свесса Шосткинского района. Там же повреждения получило одно предприятие. Ещё два предприятия пострадали в результате атаки российских войск в городе Глухове. Воздушная тревога объявлялась в Сумской области в ночь на 25 ноября.

Вооружённые силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован и осуществлён украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога на Украине звучит практически каждый день, иногда на территории всей страны.

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Гладков заявил, что если тратить весь бюджет региона на военные нужды, то люди уйдут
25 ноября 2024, 14:05

Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил против трат всех денежных средств бюджета региона на военные нужды, об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
Вячеслав Гладков полагает, что люди будут уезжать из Белгородской области, если не инвестировать в социальную сферу и благоустройство региона.

«Если будем деньги все тратить на военные нужды, все люди уйдут», — подчеркнул губернатор Белгородской области.

Глава региона призвал подчиненных продолжать финансировать школы и детские сады даже в условиях военных действий. Ещё он обратил внимание, что зимняя ситуация может оказаться намного труднее летней из-за атак. Губернатор призвал готовиться к возможным трудностям.

Ранее Вячеслав Гладков на пресс-конференции объявил, что Белгородская область готовится к сложной зиме, в том числе к возможному отключению света и газа в нескольких населенных пунктах.

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Выплаты и льготы: что положено бойцам СВО из Московской области
25 ноября 2024, 14:04

Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)

В Московской области участникам СВО положены не только выплаты при заключении контракта с Минобороны РФ, но и различные льготы, в том числе медицинская реабилитация, услуги стоматолога, бесплатный проезд и многое другое.

Льготы и выплаты для участников СВО в Московской области


Жителю Московской области, который подписал контракт с 21 октября по 31 декабря 2024 года на срок не менее года, регион единовременно выплачивает 1,9 млн рублей. Тем, кто оформится на службу по контракту в период с 1 августа по 31 декабря текущего года, выплатят разовую федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей. Также бойцы получают ежемесячно от 205 тысяч рублей.

При ранении в зоне спецоперации боец может получить до четырех миллионов рублей. Сумма выплат будет зависеть от степени тяжести. Так, по новым правилам за легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.

Льготы участникам боевых действий


Кроме того, бойцы, подписавшие контракт с Минобороны РФ, получают статус ветерана боевых действий. Этот статус предполагает бесплатный проезд в транспорте, бесплатные протезы и ортопедические изделия, компенсацию трат на ЖКХ и капремонт и 50% скидку на транспортный налог.
При этом участники спецоперации имеют право на обучение в высших учебных заведениях на бюджетной основе, бесплатное протезирование зубов и использование отпуска в любое время.

Выплаты по инвалидности


За ранение, повлекшее инвалидность, выплачивается четыре миллиона рублей. Кроме того, участники спецоперации из Подмосковья могут пройти трехнедельную реабилитацию в Центре «Ясенки» с питанием и проживанием.

Психологическая помощь и уникальные технологии: как участники СВО проходят реабилитацию в Подмосковье
Психологическая помощь и уникальные технологии: как участники СВО проходят реабилитацию в Подмосковье


В случае приобретения инвалидности после ранения в зоне боевых действий предусматривается разовая федеральная выплата в размере три миллиона рублей. Страховая компенсация составляет от 800 до 2 500 000 миллионов в зависимости от степени инвалидности. Кроме того, ежемесячно боец получает 6000-7600 т. р., дополнительное пенсионное обеспечение в размере одна тысяча рублей, ежемесячные компенсации и санаторно-курортные путевки.

Льготы для семей участников СВО в Подмосковье


Детям российских бойцов своевременно и на бесплатной основе предоставляется место в детском саду. Кроме того, дети военных бесплатно питаются в подмосковных школах. Семьям оказывается при необходимости психологическая поддержка, а также проводятся консультации по юридическим вопросам.

При этом родственники участников СВО имеют право на газификацию ИЖС на льготных условиях, путевки для детей в лагерь «Литвиново», внеочередной перевод ребенка в близлежащую школу, бесплатное посещение кружков и секций, а также волонтерскую помощь.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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Украинская армия ударила ракетами ATACMS по Курской области
25 ноября 2024, 13:20

Фото: iStock/ N-sky

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова ударили баллистическими ракетами ATACMS по Курской области, проинформировал Телеграм-канал Baza.
Ракетный удар нанесли в ночь на понедельник, 25 ноября. Ракеты сбили в районе города Курчатов, а ещё над приграничными посёлками. Удар был комбинированным — кроме поставленных из Соединённых Штатов Америки ракет, Вооружённые силы Украины выпустили по Курской области несколько беспилотных летательных аппаратов.

Целью атаки мог быть аэродром в Курской области, передал Телеграм-канал Fighterbomber.

«Куда били и каких целей хотели достичь [ВСУ], не особо понятно, ибо авиации там давно нет, а аэродром поломать такими ударами невозможно», — говорилось в сообщении канала.

В Дмитриевском районе в 40 километрах от границы Российской Федерации и Украины сбили четыре БПЛА. Один беспилотник упал в районе Железногорска. Пострадавших и разрушений нет.

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