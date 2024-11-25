ВС РФ поразили военные аэродромы ВСУ и объекты энергетики

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ВС РФ ударили по объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке о ситуации в зоне СВО, представленной в Telegram-канале.
Отмечается, что ударами российских войск также были успешно поражены энергетические объекты, обеспечивающие работу предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны, а также скопления живой силы и боевой техники в 138 районах.
Для нанесения ударов ВС РФ использовались ракеты, беспилотники и артиллерия.
Кроме того, в сводке указано, что российские силы ПВО за минувшие сутки сбили восемь баллистических ракет, 46 беспилотников и шесть бомб JDAM.
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Для нанесения ударов ВС РФ использовались ракеты, беспилотники и артиллерия.
Кроме того, в сводке указано, что российские силы ПВО за минувшие сутки сбили восемь баллистических ракет, 46 беспилотников и шесть бомб JDAM.
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Анастасия Чинкова