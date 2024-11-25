Киев не найдёт важных деталей в обломках «Орешника», убеждён полковник Матвийчук

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Украина не найдёт важные детали в обломках баллистической ракеты средней дальности «Орешник», которой ВС РФ ударили по оборонному предприятию в Днепропетровске. Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».
Он убеждён, что Киеву не удастся обнаружить такие составляющие новейшей ракеты, из которых получится извлечь важные сведения о технических характеристиках оружия.
Матвийчук отметил, что украинские специалисты нашли какие-то обломки, поскольку бесследно они не пропадут. Однако из них они смогут определить только завод-изготовитель, металл и химический состав. А схему ракеты и, самое главное, электронный чип они не узнают и не найдут, поскольку они уничтожены при взрыве.
При этом специалист подчеркнул, что найденные обломки убедят киевских властей в том, что у России есть ракета «Орешник», существование которой они ранее отвергали.
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Матвийчук отметил, что украинские специалисты нашли какие-то обломки, поскольку бесследно они не пропадут. Однако из них они смогут определить только завод-изготовитель, металл и химический состав. А схему ракеты и, самое главное, электронный чип они не узнают и не найдут, поскольку они уничтожены при взрыве.
При этом специалист подчеркнул, что найденные обломки убедят киевских властей в том, что у России есть ракета «Орешник», существование которой они ранее отвергали.
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Анастасия Чинкова