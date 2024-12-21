Фото: istockphoto/Bychykhin_Olexandr
В случае отправки британских инструкторов в зону боевых действий, между Россией и Соединенным Королевством может начаться война, считают обозреватели издания Spectator.
«В случае провала есть вероятность того, что эта миссия может привести к прямому столкновению британских и российских вооруженных сил», — сказано в материале.Журналисты указали, что при продвижении бойцы ВС РФ могут встретить британцев в подразделениях ВСУ, что вызовет прямой конфликт российской и британской армий.
Перед этим стало известно, кому предложили воевать на стороне боевиков ВСУ.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин предлагал урегулировать конфликт на Украине миром. Киев должен был признать свой безъядерный статус, отказаться от членства в альянсе НАТО и вывести войска с территорий РФ. Однако украинское руководство отказалось от предложения.
Читайте также:
В Минобороны рассказали последние новости СВО
«Пачку гречки на неделю»: Бойцы РФ рассказали, как держали опорник под Харьковом
ТАСС: бойцы ВС РФ контролируют большую часть Курахово
Никита Кротов