Запуск ракеты «Союз-2.1в» с космодрома Плесецка 5 февраля был последним

Видео: Минобороны РФ
Запуск ракеты «Союз-2.1в» состоялся 5 февраля с космодрома Плесецк и стал последним в истории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в ракетно-космической отрасли.
5 февраля в Минобороны РФ сообщили, что воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в интересах ведомства.
Легкую ракету впервые запустили 28 декабря 2013 года. Всего в космос отправили 13 этих ракет. Все пуски выполнялись с космодрома Плесецк в Архангельской области.
На сегодняшний день в России уже производится такая же по грузоподъемности ракета «Ангара-1.2». Кроме того, ожидается разработка конверсионной ракеты «Рокот-М».
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«Старт 5 февраля стал для «Союза-2.1в» последним. Больше пусков этой модели не планируется», — говорится в сообщении.
Легкую ракету впервые запустили 28 декабря 2013 года. Всего в космос отправили 13 этих ракет. Все пуски выполнялись с космодрома Плесецк в Архангельской области.
На сегодняшний день в России уже производится такая же по грузоподъемности ракета «Ангара-1.2». Кроме того, ожидается разработка конверсионной ракеты «Рокот-М».
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Элина Позднякова