Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
Ракета «Союз-2.1б» с двумя гелиофизическими спутниками «Ионосфера-М» и 53 малыми аппаратами стартовала с космодрома Восточный, информируют РИА Новости.
Ракета стартовала в 2.18 по московскому времени, спустя 9 минут 24 секунды после старта она вывела разгонный блок «Фрегат» со спутниками на околоземную орбиту. Согласно ожиданиям, 2 спутника «Ионосфера-М» выведутся на расчетную орбиту через 56 минут 15 секунд после старта, а затем — малые аппараты.
Вес спутника «Ионосфера-М» составляет 430 килограммов, высота его рабочей орбиты – 820 километров. Спутники будут наблюдать за физическими явлениями в ионосфере Земли, изменениями пространственно-временной структуры ионосферы, возмущениями электромагнитных полей, контролировать радиационную обстановку и другое.
Ранее стало известно об оружии США против РФ и Китая в космосе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Вес спутника «Ионосфера-М» составляет 430 килограммов, высота его рабочей орбиты – 820 километров. Спутники будут наблюдать за физическими явлениями в ионосфере Земли, изменениями пространственно-временной структуры ионосферы, возмущениями электромагнитных полей, контролировать радиационную обстановку и другое.
Ранее стало известно об оружии США против РФ и Китая в космосе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак