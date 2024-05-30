Зарезали и подорвали гранатами: Разведчиков судят за похищение и убийство девушки

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Уголовное дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, обвиняемых в похищении и жестоком убийстве девушки, жительницы ЛНР, дошло до Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. Об этом информирует «Ъ».
Согласно материалам дела, что 28-летний Айдын Жамидулов является уроженцем Республики Казахстан, который проживал в Псковской области с супругой и двумя дочерьми. В январе 2022 года подписал контракт с Минобороны РФ и служил в звании старшего лейтенанта в должности командира парашютно-десантного взвода десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ. Он также писал патриотические стихи, которые обрели популярность в сети. Дорожкина призвали в 2023 году в звании рядового и должности старшего разведчика.
По версии следствия, 13 января 2023 года военнослужащим распивали алкоголь в луганском кафе. Через некоторое время туда пришла 23-летняя Валентина Давронова, с которой Жамидулов ранее имел интимную близость.
Между старлеем и девушкой завязался конфликт: испугавшись, что она расскажет об их связи жене, Жамидулов пошёл на преступление. Компании он сообщил, что отвезет Давронову к ее нынешнему бойфренду, усадил девушку в кузов «КамАЗа» и, когда грузовик поехал, связал ей руки скотчем. Вместе с ними поехал Дорожкину, его старший лейтенант попросил заклеить женщине глаза.
Преступники доставили ее в пункт временной дислокации части и, чтобы у подчиненных Жамидулова не возникло вопросов, представили ее как украинскую разведчицу, якобы служившая в ВСУ с 2018 по 2021 год и имеющая на теле татуировки украинской символики.
После этого Жамидулов нанес Давроновой около 20 ранений ножом, убив ее. Чтобы скрыть следы преступления, тело девушки было вывезено за пределы части и подорвано тремя гранатами Ф-1.
Дело планируют рассмотреть летом. Адвокат Жамидулова отказалась давать комментарии журналистам по обстоятельствам происшествия без согласования ответов с подзащитным.
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По версии следствия, 13 января 2023 года военнослужащим распивали алкоголь в луганском кафе. Через некоторое время туда пришла 23-летняя Валентина Давронова, с которой Жамидулов ранее имел интимную близость.
Между старлеем и девушкой завязался конфликт: испугавшись, что она расскажет об их связи жене, Жамидулов пошёл на преступление. Компании он сообщил, что отвезет Давронову к ее нынешнему бойфренду, усадил девушку в кузов «КамАЗа» и, когда грузовик поехал, связал ей руки скотчем. Вместе с ними поехал Дорожкину, его старший лейтенант попросил заклеить женщине глаза.
Преступники доставили ее в пункт временной дислокации части и, чтобы у подчиненных Жамидулова не возникло вопросов, представили ее как украинскую разведчицу, якобы служившая в ВСУ с 2018 по 2021 год и имеющая на теле татуировки украинской символики.
После этого Жамидулов нанес Давроновой около 20 ранений ножом, убив ее. Чтобы скрыть следы преступления, тело девушки было вывезено за пределы части и подорвано тремя гранатами Ф-1.
Дело планируют рассмотреть летом. Адвокат Жамидулова отказалась давать комментарии журналистам по обстоятельствам происшествия без согласования ответов с подзащитным.
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Алина Юрчак