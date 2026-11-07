Импичмент президенту объявили в латиноамериканской стране
Парламент Парагвая проголосовал за импичмент президента Сантьяго Пеньи. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что по итогам голосования сенат единогласно признал обвиняемого виновным и отстранил его от должности главы республики в силу закона. Кризис из сферы экономики перерос в политический после краха парагвайского банка Ueno, от которого пострадало около миллиона жителей страны — примерно 15% всего населения. Тогда же Пенья заявил о готовности уйти в отставку.
Представители оппозиции отметили, что таким образом президент рассчитывал предотвратить импичмент и занять пост сенатора — это дало бы ему парламентский иммунитет и помешало любому потенциальному уголовному расследованию в отношении него.
Ранее сообщалось, что в столице Парагвая протестующие вступили в схватку с полицией и потребовали отставки президента.
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