Защиту от беспилотников усилят в Петербурге и Ленобласти

Фото: Минобороны РФ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил об усилении защиты города. В Ленобласти «сформируют кольцо», чтобы предотвратить воздушную угрозу от беспилотников, пояснил губернатор 16 августа.
«Мы должны обеспечить максимальную защиту для наших граждан и солдат», – отметил Александр Беглов.
Воздушную охрану в Петербурге и Ленобласти также усилят в акватории Финского залива. Под особым контролем – защита от вражеских БПЛА.
«Мы создаем кольцо радиолокационных станций для обнаружения воздушных угроз. Наращиваем группировку средств для уничтожения беспилотников и других угроз», – уточнил губернатор.
Ранее ВСУ уже предпринимали попытки атаковать дронами северную столицу. В марте пытались нанести удар по нефтебазе, но дрон попал в жилой дом на Пискарёвском проспекте.
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