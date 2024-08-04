Финская активистка бежала в Россию и попросила политического убежища

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Финская активистка Катья Коккониеми бежала в Россию и попросила у властей политического убежища, ссылаясь на угрозы со стороны полиции и социальных служб Финляндии, сообщает «Комсомольская правда».
Женщина занималась развитием гуманитарных проектов в Африке, в частности в Танзании, на родине своего мужа. По ее словам, проблемы начались после того, как она обвинила финские фонды, распределяющие средства среди африканских стран, в коррупции и хищениях.
В 2022 году активистка отправилась в Россию. По возвращении ее преследовали сотрудники правоохранительных органов. Коккониеми пожаловалась, что против нее настроили всех родственников и на четыре месяца заключили в психиатрической больнице.
В конце концов ей удалось доказать свою вменяемость, но она боится, что в любой момент могут прийти медики или полиция и отправить ее обратно в лечебное заведение.
Активистка прибыла в Россию через Эстонию 3 августа. В настоящее время она находится в Санкт-Петербурге.
Ранее итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано заявил, что попросил убежища в России после открытия Олимпиады в Париже.
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В 2022 году активистка отправилась в Россию. По возвращении ее преследовали сотрудники правоохранительных органов. Коккониеми пожаловалась, что против нее настроили всех родственников и на четыре месяца заключили в психиатрической больнице.
В конце концов ей удалось доказать свою вменяемость, но она боится, что в любой момент могут прийти медики или полиция и отправить ее обратно в лечебное заведение.
«Из-за моей пророссийской точки зрения меня все время закидывают угрозами. Я прошу защиты у правительства России. Я и мой танзанийский муж хотим переехать в Санкт-Петербург и жить спокойно», – сообщила пострадавшая.
Активистка прибыла в Россию через Эстонию 3 августа. В настоящее время она находится в Санкт-Петербурге.
Ранее итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано заявил, что попросил убежища в России после открытия Олимпиады в Париже.
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Александр Климов