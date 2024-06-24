Трех украинцев задержали при попытке пересечения польской границы

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Представитель польской службы погранохраны поручик Петр Закелаж заявил, что при попытке перехода границы Польши были задержаны трое граждан Украины. Об этом информирует ТАСС.
Нарушители сказали, что являются туристами, которые заблудились, но потом они дали признательные показания в том, что через территорию Польши хотели пробраться в Чехию. Позже пограничниками была задержана женщина, которая являлась их проводником. Их приговорили к шестимесячному тюремному заключению с отсрочкой приговора на два года. Они были выдворены на территорию Украины.
Ранее сообщалось, что шесть украинских граждан были задержаны при попытке нелегального пересечения границы с Молдавией и попросили убежище на молдавской территории.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение. На следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
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Ранее сообщалось, что шесть украинских граждан были задержаны при попытке нелегального пересечения границы с Молдавией и попросили убежище на молдавской территории.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение. На следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
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Дарья Осипова