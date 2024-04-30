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Заседание суда по делу Гуцул перенесли из-за отсутствия переводчика на русский

30 апреля 2024, 15:13
Фото: istockphoto/Iuri Gagarin

Фото: istockphoto/Iuri Gagarin

Заседание суда в Кишинёве по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул перенесено на 27 мая. Причина переноса в том, что ей не был предоставлен переводчик на русский язык.
Судебный процесс по делу о незаконном финансировании запрещённой в Молдавии оппозиционной партии «Шор» начался во вторник, 30 апреля. По этому делу обвиняют в числе прочих главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. Перед зданием суда в Кишинёве, где проходит рассмотрение процесса, её сторонники собрались на митинг поддержки.

Адвокат главы Гагаузии Вадим Бэнару заявил, что заседание перенесено на 27 мая из-за того, что Гуцул не был предоставлен переводчик, а все материалы он и её подзащитная получили только на государственном языке. Гуцул в свою очередь поблагодарила своих сторонников за поддержку и назвала все обвинения сфабрикованными, объявив, что заказчиками являются президент Майя Санду и её партия действия и солидарности.



«На нас идет колоссальное давление, но нас не запугать — мы, гагаузы, сильный, крепкий народ», — заявила глава автономии.

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#адвокат
#заседание
#партия
#митинг
#суд
#молдавия
Лукашенко рассказал о не дающей ему покоя мысли про АЭС
30 апреля 2024, 14:34

Фото: iStock/Wlad74

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет построить в стране вторую атомную электростанцию, пишет БелТА.
Об этом он сообщил на встрече с жителями города Костюковичи. По его словам, мысль о создании еще одной АЭС «постепенно овладевает им». Эта идея пока лишь в планах.

Он подчеркнул, что общество в Белоруссии уже «переболело» постчернобыльским синдромом. Также он назвал решение о возведении Белорусской АЭС (БелАЭС) мудрым.

Глава республики напомнил, что при строительстве станции Минск Литва и Польша подвергались критике и давлению.

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#белоруссия
#аэс
#строительство
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Макрон придумал способ повлиять на Путина
Bloomberg: Макрон хочет через Си Цзиньпина повлиять на Путина
30 апреля 2024, 13:57

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен использовать влияние лидера Китая Си Цзиньпина для оказания давления на президента России Владимира Путина, сообщает Bloomberg.
Источники агентства утверждают, что Макрон стремится укрепить свои личные связи с Си во время его двухдневного визита во Францию. Цель Макрона — побудить китайского лидера обратиться к Путину с призывом прекратить военные действия России против Украины.

Помимо этого, Макрон планирует привлечь китайские инвестиции во французский сектор производства аккумуляторов для электромобилей.

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен посетить Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая.

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#военные
#европа
#инвестиции
#политолог
#макрон
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«Страна.ua»: Украина обсуждает с Евросоюзом регулирование работы Telegram
30 апреля 2024, 13:54

Фото: istockphoto/Olga Ihnatsyeva

Киевские власти обсуждают с Евросоюзом регулирование работы мессенджера Telegram. В том числе его возможную блокировку и штрафы.
Об этом сообщила глава украинского Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк. Она также предложила запретить украинским чиновникам и государственным организациям заводить аккаунты в Telegram, передаёт издание «Страна.ua». По её словам, Киев предлагает включить мессенджер в перечень цифровых платформ, подлежащих регуляции, что позволит его блокировать и штрафовать.

На прошлой неделе основатель Telegram Павел Дуров говорил, что администраторы мессенджера блокируют аккаунты, которые собирают данные для нанесения военных ударов. Накануне Главное управление разведки (ГУР) Украины пожаловалось, что Telegram заблокировал несколько аккаунтов официальных ведомств, в том числе самого ГУР.

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#данные
#telegram
#киев
#украина
#мессенджеры
#гур украины
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«Вы конченые»: дочь депутата Украины обматерила соотечественников
30 апреля 2024, 13:30

Фото: iStock/Svetlana Ivanova

Дочь депутата Днепропетровского облсовета и чемпионка Украины по гребле Алсу Алейникова обложила матом соотечественников.
Как пишут местные СМИ, Алейникова спровоцировала скандал своими постами в социальных сетях. Девушка «напророчила» победу в спецоперации России. После этого ее обвинили в «коллаборационизме».

В постах она заявила, что Украине от России еще так прилетит, что «ВСУ будут своим рылом фекалии (изменено — ред.) подметать». Также она добавила, что скоро отправится в Дубай, чтобы пить кокосы и ходить по магазинам, а ее соотечественники так и останутся «прятаться в подвалах», будучи «пустым местом».

По слова дочери депутата, она купит себе еще одну Lamborghini или Jaguar, а остальным жителям Украины это не светит.

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#украина
#депутат
#спецоперация
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«Кормить детей мигрантов»: Хинштейн высказал недовольство тем, на что уходят налоги
30 апреля 2024, 13:30

Фото: iStock/vichinterlang

Депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн заявил, что в России необходимо навести порядок и провести комплекс мер по контролю за трудовыми мигрантами, находящимися на территории сраны. Таким мнением он поделился в беседе с изданием «Самарское обозрение».
Он призвал лишать приобретенного гражданства, ужесточать требования к прибывающим, усилить контроль за их передвижением. Депутат пояснил, что стало обыденностью то, что дети мигрантов приходят в школы, не зная русского языка. При этом нередки случаи, когда таких детей в классах большинство. Он предположил, к чему может привести большой поток мигрантов, которые приезжают в Россию целыми семьями.

«Несколько лет назад в Париже горели предместья. У нас такие предместья уже есть. У кого-то это вызовет отторжение, но я, правда, не понимаю, почему за наш с вами счет, наших налогов государство должно воспитывать, учить, кормить и лечить жен и детей трудовых мигрантов?» — заявил Хинштейн.
Прежде Хинштейн призвал проверять сексуальную ориентацию чиновников перед назначением. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#контроль
#депутат
#государство
#рф
#мигранты
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Польша направила запрос на размещение на своей территории ядерного оружия США
30 апреля 2024, 13:03

Фото: iStock/vadimrysev

Польша подала заявку на участие в программе Nuclear sharing для размещения у себя американского ядерного оружия.
Об этом заявил замминистра обороны Польши Павел Залевский в эфире местного телеканала. Он пояснил, что «Nuclear sharing» — это программа НАТО. Однако полный контроль над применением ядерного оружия будут принимать американцы.

По его словам, такие системы действуют в Европе. Там участвуют Бельгия, Италия, Германия. Польша тоже захотела участвовать в программе и заявление не было отозвано.

Незадолго до этого глава Польши Анжей Дуда сообщил, что готов к размещению на территории страны ядерного оружия США. При этом в НАТО ответили, что у них нет такого плана.

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#польша
#россия
#ядерное оружие
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В НАТО оценили вероятность прямого вооруженного столкновения с Россией
WSJ: в НАТО считают маловероятным нападение России на страны альянса
30 апреля 2024, 10:38

Фото: iStock/VanderWolf-Images

В НАТО сочли маловероятным вторжение РФ на территорию какой-либо из стран альянса, пишет РИА Новости.
Об этом сообщает The Wall Street Journal. В издании отметили, что в альянсе есть существенные разногласия по поводу потенциальных угроз, якобы грозящих странам-участникам.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что у России нет ни геополитических, ни военных, ни каких-либо других интересов нападать на страны НАТО.

Незадолго до этого глава государства Владимир Путин назвал полной чушью заявление европейских лидеров о вероятном нападении России на Польшу или Прибалтику.

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#нато
#европа
#россия
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CENTCOM: Беспилотник хуситов уничтожен при попытке атаки американских кораблей
30 апреля 2024, 08:03

Фото: istockphoto/Mltz

Военнослужащие армии США уничтожили беспилотный летательный аппарат хуситов. Он направлялся в сторону американских кораблей USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море.
Об этом сообщили представители Центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM) в социальной сети X (бывший Twitter). Кроме того, появилась информация о том, что представители движения «Ансар Аллах» (хуситы) запустили три противокорабельные баллистические ракеты и три дрона по греческому судну Cyclades, шедшему под флагом Мальты в Красном море.

Уточняется, что корабли Военно-морских сил США и греческое судно не получили повреждений, никто из членов экипажей также не пострадал. Ранее представители движения «Ансар Аллах» заявили, что намерены «утопить Запад в болоте кризиса» вокруг Красного моря.

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#информация
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#запад
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#хуситы
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Украина провела переговоры с США по гарантиям безопасности для Киева
Украина и Штаты провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности
30 апреля 2024, 01:18

Фото: istock / PromesaArtStudio

Власти Украины и Соединенных Штатов провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Киева. Об этом проинформировали в офисе Владимира Зеленского, передает РИА Новости.
«Руководитель офиса главы государства Андрей Ермак провел третий раунд переговоров с США по подготовке к заключению двустороннего соглашения по безопасности», — утоняют в заявлении.
Стороны, обсуждая текст проекта соглашения, обратили внимание на серьезный прогресс по согласованию главных положений документа, а также скорректировали алгоритм последующих действий.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Украина уже начала получать военную помощь, о которых ранее власти Соединенных Штатов объявляли в рамках возобновления военной помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#соглашения
#новости
#владимир зеленский
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