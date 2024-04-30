Заседание суда по делу Гуцул перенесли из-за отсутствия переводчика на русский

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Заседание суда в Кишинёве по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул перенесено на 27 мая. Причина переноса в том, что ей не был предоставлен переводчик на русский язык.
Судебный процесс по делу о незаконном финансировании запрещённой в Молдавии оппозиционной партии «Шор» начался во вторник, 30 апреля. По этому делу обвиняют в числе прочих главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. Перед зданием суда в Кишинёве, где проходит рассмотрение процесса, её сторонники собрались на митинг поддержки.
Адвокат главы Гагаузии Вадим Бэнару заявил, что заседание перенесено на 27 мая из-за того, что Гуцул не был предоставлен переводчик, а все материалы он и её подзащитная получили только на государственном языке. Гуцул в свою очередь поблагодарила своих сторонников за поддержку и назвала все обвинения сфабрикованными, объявив, что заказчиками являются президент Майя Санду и её партия действия и солидарности.
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Адвокат главы Гагаузии Вадим Бэнару заявил, что заседание перенесено на 27 мая из-за того, что Гуцул не был предоставлен переводчик, а все материалы он и её подзащитная получили только на государственном языке. Гуцул в свою очередь поблагодарила своих сторонников за поддержку и назвала все обвинения сфабрикованными, объявив, что заказчиками являются президент Майя Санду и её партия действия и солидарности.
«На нас идет колоссальное давление, но нас не запугать — мы, гагаузы, сильный, крепкий народ», — заявила глава автономии.
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Александр Бойцов