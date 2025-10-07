07 октября 2025, 22:30

Заслуженный строитель России Абрам Овеян поздравил Путина с днем рождения

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Глава армянской диаспоры Тюменской области и заслуженный строитель России Абрам Овеян поздравил президента РФ Владимира Путина с днём рождения и от имени региональной общины поблагодарил его за возможность жить в независимом государстве.





По его словам, сегодня чествуют руководителя, который ведет страну по «праведному пути» и отвергает «ложные, так называемые новые ценности», навязываемые коллективным Западом.





«Армяне и русские — братские народы, которые веками помогают друг другу. Нам необходимо объединить наши силы ради общего блага. Я верю, что сотрудничество и взаимопомощь принесут процветание нашим народам», — цитирует слова Овеяна СМИ2.