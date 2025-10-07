Президент Путин охарактеризовал начало СВО правильным и своевременным решением
Президент России Владимир Путин 7 октября заявил, что решение о начале специальной военной операции в феврале 2022 года было верным и своевременным. Главу государства цитирует РИА Новости.
По его словам, стратегическая инициатива сейчас полностью на стороне Вооружённых сил России, и в этом году они освободили почти 5 тыс. кв. км территории. Путин отметил, что в решающей степени это заслуга российских солдат и офицеров, и призвал продолжать работу по обеспечению полного выполнения стоящих перед войсками задач.
«Решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными. В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за вооруженными силами Российской Федерации», — добавил российский лидер.В тот же день Минобороны сообщило об освобождении населённых пунктов Фёдоровка (ДНР) и Нововасилевское (Запорожская область), а также о нанесении ударов по формированиям механизированной бригады ВСУ, бригаде территориальной обороны и бригаде Нацгвардии в районах Полтавки, Новогригоровки, Чернового и Успеновки.