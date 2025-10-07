07 октября 2025, 22:22

Песков: президент Путин встретился с членами Совбеза на оперативном совещании

Фото: istockphoto/YuTphotograph

Президент РФ Владимир Путин 7 октября, в свой день рождения, провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности. Встреча прошла после возвращения главы государства из Санкт‑Петербурга в Москву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.