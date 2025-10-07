Путин встретился с членами Совбеза на оперативном совещании
Президент РФ Владимир Путин 7 октября, в свой день рождения, провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности. Встреча прошла после возвращения главы государства из Санкт‑Петербурга в Москву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Он уточнил, что в совещании приняли участие премьер‑министр Михаил Мишустин; спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин; главы Минобороны, ФСБ и СВР — Андрей Белоусов, Александр Бортников, Сергей Нарышкин и помощник президента Николай Патрушев, а также глава администрации российского лидера Антон Вайно и спецпредставитель Сергей Иванов.
Ранее, 22 сентября, Путин на заседании постоянных членов Совбеза заявил, что Россия готова добровольно соблюдать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если США сделают аналогичный шаг.
Перед этим Путин высказался об СВО.
Читайте также: