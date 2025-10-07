Достижения.рф

Путин назвал количество освобождённых ВС РФ населённых пунктов

Путин: ВС РФ в этом году освободили 219 населённых пунктов и 5 тысяч кв. км
Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2025 году ВС РФ освободили пять тысяч квадратных километров территорий и 219 населённых пунктов в зоне проведения СВО.



Во вторник, в день своего рождения, Путин провёл совещание с руководством Минобороны и Генштаба, командующими группировками войск, которые доложили об обстановке на фронтах.

Глава государства отметил, что стратегическая инициатива в зоне проведения СВО полностью остаётся за российскими войсками. Путин поблагодарил бойцов за мужество и героизм.

Также президент подчеркнул, что разработка новейшего вооружения и его поставка в войска осуществляются опережающими темпами.

Путин назвал решения, принятые в 2022 году, «правильными» и «своевременными».

