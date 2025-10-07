Путин назвал количество освобождённых ВС РФ населённых пунктов
Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2025 году ВС РФ освободили пять тысяч квадратных километров территорий и 219 населённых пунктов в зоне проведения СВО.
Во вторник, в день своего рождения, Путин провёл совещание с руководством Минобороны и Генштаба, командующими группировками войск, которые доложили об обстановке на фронтах.
Глава государства отметил, что стратегическая инициатива в зоне проведения СВО полностью остаётся за российскими войсками. Путин поблагодарил бойцов за мужество и героизм.
Также президент подчеркнул, что разработка новейшего вооружения и его поставка в войска осуществляются опережающими темпами.
Путин назвал решения, принятые в 2022 году, «правильными» и «своевременными».
