Путин назвал количество освобождённых ВС РФ населённых пунктов

07 октября 2025, 21:26

Путин: ВС РФ в этом году освободили 219 населённых пунктов и 5 тысяч кв. км

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2025 году ВС РФ освободили пять тысяч квадратных километров территорий и 219 населённых пунктов в зоне проведения СВО.