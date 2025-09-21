Заслуженный строитель России высказался о суверенитете Армении

21 сентября 2025, 15:03

Овеян: Армения может сохранить суверенитет только в союзе с РФ

Фото: istockphoto/alexis84

Сохранить суверенитет Армении возможно лишь в союзе с Россией и при действительно масштабных национальных усилиях по поддержанию политической стабильности, экономического развития и внутреннего общественного консенсуса вокруг задач укрепления армянской государственности.





Об этом в поздравительном письме в связи с 35-ой годовщиной независимости Армении заявил почетный консул республики в РФ Абрам Овеян. Документ цитирует СМИ2.





«За независимость недостаточно бороться, ее нужно суметь сохранить. Россия помогала и будет помогать Армении укреплять свой суверенитет, о чем неоднократно говорил президент Путин», — написал заслуженный строитель России.