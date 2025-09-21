Достижения.рф

Заслуженный строитель России высказался о суверенитете Армении

Овеян: Армения может сохранить суверенитет только в союзе с РФ
Фото: istockphoto/alexis84

Сохранить суверенитет Армении возможно лишь в союзе с Россией и при действительно масштабных национальных усилиях по поддержанию политической стабильности, экономического развития и внутреннего общественного консенсуса вокруг задач укрепления армянской государственности.



Об этом в поздравительном письме в связи с 35-ой годовщиной независимости Армении заявил почетный консул республики в РФ Абрам Овеян. Документ цитирует СМИ2.

«За независимость недостаточно бороться, ее нужно суметь сохранить. Россия помогала и будет помогать Армении укреплять свой суверенитет, о чем неоднократно говорил президент Путин», — написал заслуженный строитель России.

По его словам, независимость стран даёт людям свободу мыслить и действовать, что способствует укреплению суверенитета РФ и Армении.
Никита Кротов

