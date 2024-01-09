«Самое болезненное»: Кривонос рассказал о направлении, которое отчаялись отвоевать ВСУ

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Российские силы могут прорвать линию обороны ВСУ на Купянском направлении и пойти на Харьков, с таким заявлением выступил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей».
«Ситуация на Купянском направлении достаточно сложная, и в некоторых моментах у противника есть частичный успех на определенных участках», — прокомментировал ситуацию Кривонос.
Украинский генерал подчеркнул, что именно это направление является самым болезненным для Вооружённых сил Украины. Он также признал, что российский силы могут прорвать оборону на этом участке линии боевого соприкосновения и, при желании, пойти на Харьков.
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Евгения Парфентьева