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Заявление Латвии о поддержке Украины вызвало критику Рогова

Рогов счел слова Ринкевича о поддержке Украины «политической шизофренией»
Фото: iStock/william87

Фото: iStock/william87

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов раскритиковал заявление президента Латвии Эдгара Ринкевича о поддержке Украины, назвав его «политической шизофренией».
Ринкевич ранее выступил с призывом продолжать помощь Украине и объявил минуту молчания в ее честь, что Рогов расценил как противоречивую позицию.

По словам Рогова, латвийский лидер демонстрирует двуличие, поддерживая нацистский режим, который, по его мнению, «убил Украину» во время событий на Майдане и Одесской трагедии.



Он также отметил, что западные политики, включая Ринкевича, лишь «льют крокодильи слезы», используя украинский народ как расходный материал для ослабления России.

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Политолог Дудаков спрогнозировал политику Трампа в отношении РФ в 2025 году
Политолог Дудаков: Трамп предложит варианты мирных переговоров по Украине
14 ноября 2024, 21:49

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Политолог-американист Малек Дудаков предположил, что вновь избранный президент США Дональд Трамп, вступив в свои полномочия. В 2025 году попытается завершить конфликт на Украине, предложив России варианты мирных планов.
Если же договориться не получится, Трамп самоустранится от ситуации на Украине и переключит своё внимание на Китай, считает эксперт.

«Допускаю, что изначально Трамп предложит нам те или иные планы мирных переговоров. Если не удастся к чему-то прийти, Трамп просто самоустранится от ситуации. Скажет, что это проблема Европы, пускай европейцы платят за безопасность Украины, а он будет заниматься Китаем, Ираном и другими вопросами», — заявил в беседе с NEWS.ru Дудаков.

Ранее профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что Украине и её соратникам нужно помнить, что их время на исходе.

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#мнение
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#трамп
#сша
#политика
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МИД РФ назвал недопустимыми слова Гросси о пребывании экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
14 ноября 2024, 19:57

Фото: istockphoto/Alexey Tolmachov

Заявления генерального директора МАГАТЭ о сроках пребывания на Запорожской атомной электростанции экспертов агентства выходят за рамки его полномочий. В его подаче секретарь МАГАТЭ по своему усмотрению определяет порядок и сроки пребывания своих экспертов на ЗАЭС, что возмутительно.
С таким заявлением выступило министерство иностранных дел РФ. Таким образом в российском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на интервью руководителя международного агентства, в котором он позволил себе неприемлемые высказывания относительно сроков пребывания представителей МАГАТЭ на российском ядерном объекте. В частности, он заявил, что эксперты будут находиться на ЗАЭС вплоть до якобы возможного замораживания конфликта.

В МИД РФ выразили недоумение тем, что руководство МАГАТЭ берётся судить о перспективах пресловутой «заморозки», что явно не входит в его полномочия, а также давать понять, что секретариат организации самостоятельно определяет условия и сроки пребывания экспертов на станции, что совершенно не так.

В ведомстве напомнили, что эксперты находятся на ЗАЭС исключительно с согласия правительства и только до тех пор, пока наша страна считает их пребывание там оправданным. Также МИД выразил надежду, что впредь Гросси будет корректно излагать ситуацию и не выходить за рамки своей компетенции.

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#заморозки
#мид
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#мид рф
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#станции
#магатэ
#заэс
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Песков: Говорить о возвращении в РФ зарубежных автомобилей ещё рано
14 ноября 2024, 19:25

Дмитрий песков (Фото: riamediabank/ Рамиль Ситдиков)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, что европейские производители автомобилей ещё не заявляли о своём выходе на рынок России. Рассуждать об их возвращении в страну преждевременно, проинформировала газета «Ведомости».
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что по этому вопросу он не слышал никаких официальных заявлений от автопроизводителей из Европы, поскольку их ещё не было. Сейчас не стоит говорить об их возвращении в Российскую Федерацию, отметил Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, первостепенно идёт речь об удовлетворении спроса на российском рынке авто. На данный момент в приоритете стоят интересы отечественных производителей и покупателей — они должны купить качественный товар по хорошей для них цене.

Дмитрий Песков высказал своё мнение японских автобрендах. Он считает, что страны, которые вводят ограничения в дальнейшем руководствуются своими интересами и без труда могут «выпускать лицензии на исключения из перечня ограничений».

«Здесь все абсолютно цинично и прагматично делают так, как выгодно им. И нам, безусловно, надо следовать этой практике», — заключил пресс-секретарь Владимира Путина.

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#страны
#авто
#мнение
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#дмитрий песков
#лицензии
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Путин пообещал решить проблему с замедлением YouTube
14 ноября 2024, 18:54

Фото: istockphoto/ champpixs

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться в вопросе замедления YouTube, проинформировал генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров в эфире телеканла «Россия 1».
«Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости. <...> Он выслушал и сказал: "Я разберусь, я посмотрю», — подчеркнул Шахназаров.

Он отметил, что глава Российской Федерации открыт для разных тем.

Владимир Путин и Карен Шахназаров встречались накануне. Они говорили о роли киноконцерна в благотворительности, учитывая поддержку участников специальной военной операции.

Проблемы в работе YouTube начались летом 22024 года, Он перестал работать на компьютерах у россиян. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн обращал внимание, что скорость загрузки может снизиться на 70 процентов.

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#скорость
#владимир путин
#президент
#youtube
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В ГД ответили увидевшим угрозу в прекращении огня на Украине
Депутат ГД Колесник: Россия не собирается нападать на Европу
14 ноября 2024, 18:49

Фото: istockphoto/macky_ch

Россия не собирается нападать на европейские страны и никому не угрожает, как уже не раз говорил президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.
Таким образом он в разговоре с изданием «Лента.ру» прокомментировал появившиеся в американской прессе заявления некоторых военных и политиков, увидевших в перемирии между Москвой и Киевом угрозу для Европы и НАТО.

Парламентарий напомнил о выступлении Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме, в котором он ясно заявил, что Россия не собирается нападать «ни на какую Европу».

«Это наши внутренние проблемы с Украиной. Если бы туда Европа как раз не влезала, ничего бы и не было», — отметил Колесник.

По словам депутата, страны, которые заявляют о мифической угрозе, пытаются таким образом лишь привлечь к себе внимание.

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#россия
#европа
#страны
#нато
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Bloomberg: США до конца ноября хотят ввести санкции против России и КНДР
14 ноября 2024, 18:41

Фото: iStock/designer491

США до конца ноября планируют ввести санкции против России и КНДР. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
«США уже работают над принятием новых санкций против танкерного флота России и Северной Кореи к концу ноября», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что у Байдена остается все меньше времени на осуществление подобных инициатив.

После победы Дональда Трампа на выборах президента США финансовые структуры Запада начали обсуждать возможное снятие санкций с России, сообщала газета Financial Times со ссылкой на источник.

По словам неназванного портфельного менеджера, в западных банках уже обсуждают перспективы торговли с Россией и задаются вопросом о возможности операций с рублем. Менеджер отметил, что рубль продолжает использоваться для офшорных операций.


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#сша
#рубль
#санкции
#ес
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Newsweek: Европейские военные назвали перемирие Украины и РФ угрозой для НАТО
14 ноября 2024, 18:29

Фото: istockphoto/Xavier Lejeune

Перспектива перемирия между Москвой и Киевом и прекращения боевых действий может представлять собой собой угрозу для стран Европы. К такому выводу пришли европейские военные.
Их опросили корреспонденты американского издания Newsweek в ходе пражской конференции Prague Defence Summit. Например, министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что прекращение боевых действий на Украине «прямо сейчас» будет означать для России возвращение домой сотен тысяч солдат, которых затем можно будет использовать в «других местах».

«Это поставит Россию в сильную позицию, позволяющую ей восстановить силы», — сказал он.

Глава Многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток» генерал-лейтенант бундесвера Юрген-Йоахим фон Зандрарт допустил начало нового «гибридного конфликта» с Россией в так называемой «серой зоне», добавив, что альянс к этому готов. По словам немецкого военачальника, командующий войсками блока в Прибалтике, добавил, что в альянсе знают о реорганизации Россией своих западных рубежей.

«Нам необходимо значительно усилить нашу мобильность, чтобы лучше подготовиться», — считает фон Зандрарт.

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#министр
#нато
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Лавров столкнулся с проблемой заправки самолёта из-за санкций Запада
14 ноября 2024, 18:27

Сергей Лавров (Фото: riamediabank/Кристина Кормилицына)

Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился, что дважды за границей столкнулся с проблемой заправки самолета специального летного отряда «Россия», из-за санкций Запада.
Первый раз Лавров столкнулся проблемой заправки воздушного судна в Йоханнесбурге (ЮАР) в 2023 году — тогда он должен был представлять президента Российской Федерации на саммите.

«Целая история была с заправкой самолета для полета обратно. Потому что, оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, не принадлежат стране», — отметил Сергей Лавров.

Такая же ситуация приключилась с министром иностранных дел в Бразилии. Он считает, что страны мира могут пугаться санкций и избегать вторичных наказаний. А у некоторых появляется обида за свой суверенитет.

Ранее Сергей Лавров заявил, что любая администрация США продолжит пытаться контролировать ситуацию вокруг Украины, будет по-прежнему стремиться ослабить Россию и игнорировать необходимость обеспечения прав русскоговорящего населения.

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#самолет
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Дональд Трамп избрал Тулси Габбард на пост главы национальной разведки: мнение об Украине, России и Зеленском
14 ноября 2024, 17:56

Тулси Габбард и Дональд Трамп (фото: социальные сети Талси Габбард)

Вновь избранный президент США Дональд Трамп выбрал кандидатуру бывшего члена палаты представителей от Демократической партии Тулси Габбард на пост главы национальной разведки. «Радио 1» подробнее расскажет о том, кто такая Габбард и что она думает о России и Украине.

Кто такая Тулси Габбард


Тулси Габбард — американский политик, государственный деятель и журналистка телеканала Fox News. Она была членом Палаты представителей Конгресса США от второго избирательного округа штата Гавайи и вице-председателем Демократического национального комитета. кроме того, Габбард стала первым в истории США представителем индуистской веры в Конгрессе.

Биография Тулси Габбард


Тулси Габбард родилась 12 апреля 1981 года в Лелоалоа, на Тутуиле, главном острове Американского Самоа. Она была четвёртым из пяти детей Джеральда и Кэрол Габбард. Девушка провела своё детство и юность на Гавайях, любит сёрфинг, йогу, медитацию. Кроме того, она отказалась от мясных продуктов и стала вегетарианкой.

С 2006 года её отец занимает пост сенатора от Демократической партии на Гавайях.

Тулси Габбард:


  1. Была сторонницей Демократической партии с 1999 года.
  2. С 1998 по 2004 год работала в Альянсе за традиционный брак и ценности, который основал ее отцом.
  3. В 2002 году избрана в палату представителей Гавайев в 2002 году. На тот момент ей было 23 года и Габбард стала самой молодой женщиной, которую избрали в законодательный орган штата в США.
  4. Получила степень бакалавра наук в области делового администрирования в 2009 году. Закончила Гавайский Тихоокеанский университет.
  5. Была избрана в городской совет Гонолулу в 2010 году.
  6. В 2012 году избрана в палату представителей США от Демократической партии и стала первой приверженкой индуизма в Конгрессе США.
  7. Провела несколько сроков на посту и отказалась от переизбрания в 2020 году.
  8. Единогласно избрана заместителем председателя Национального комитета Демократической партии США в 2013 году, но ушла с должности в феврале 2016 года.
  9. Проводила кампанию за выдвижение на пост президента США с 2019 по 2020 год, однако в марте 2020 года поддержала Джо Байдена и сняла свою кандидатуру на пост президента.

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Военная карьера


В 2003 году, будучи членом Палаты представителей штата, Тулси Габбард вступила в Национальную гвардию армии Гавайев. В 2004–2005 годах она служила в Ираке в медицинской роте. В это время она отказалась от переизбрания в законодательный орган.

В 2007 году она окончила ускоренный курс кандидатов в офицеры при военной академии Алабамы, став лучшей выпускницей.

С 2008 по 2009 год служила в военной полиции в Кувейте, обучая контртеррористические подразделения.

В 2015 году получила звание майора, а в 2020 году ушла в резерв армии США (USAR), повысившись в 2021 году до подполковника.

Тулси Габбард (фото: социальные сети Талси Габбард)

Республиканский период


После ухода из палаты представителей Габбард начала критиковать конгрессменов-демократов и начала поддерживать республиканцев. Она заняла более консервативную позицию по вопросам абортов, миграции и внешней политики. В октябре 2022 года она покинула Демократическую партию, а в 2022–2023 годах работала соведущей в телешоу «Tucker Carlson Tonight».

26 августа года она официально поддержала кандидатуру Трампа, а 22 октября года присоединилась к Республиканской партии.


«Я знаю, что Тулси привнесет бесстрашный дух, который определил ее блестящую карьеру, в наше разведывательное сообщество, отстаивая наши конституционные права и обеспечивая мир посредством силы», — сказал Трамп.

Он уверен, что качества, которыми обладает Габбард, помогут ей эффективно работать в разведывательном сообществе и защищать конституционные права граждан.

Политика Тулси Габбард


В начале своей политической карьеры Тулси Габбард поддерживала легальность абортов, была против Транстихоокеанского партнёрства и призывала к восстановлению закона Гласса-Стиголла. Однако со временем её взгляды изменились, и она стала критиковать военные вмешательства США в дела других государств, включая Ирак, Ливию и Сирию, осуждая агрессивную внешнюю политику США.

Габбард характеризует себя как «ястреба» в борьбе с терроризмом, однако выступает против интервенционизма и военного изменения политических режимов.

Кроме того, она поддерживает декриминализацию наркотиков и разработала законопроект о переходе на возобновляемые источники энергии.

На международной арене Габбард занимает про-израильскую позицию по вопросам Ближнего Востока, поддерживает Армению, являясь соавтором резолюции о геноциде армян, и активно критикует предоставление военной помощи Украине.

Мнение Тулси Габбард об Украине


Еще в 2022 году Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) обвинил Тулси Габбард в работе на Кремль. Ей вменяли высказывания о том, что конфликт на Украине начался из-за США.

Совет безопасности Украины также обвинял Тулси Габбард в распространении дезинформации о якобы существующих разработках оружия массового поражения в биолабораториях на территории Украины.

В январе 2023 года она раскритиковала Зеленского

«Наши собственные лидеры буквально превозносят Зеленского. Они разожгли украинский конфликт и внушают нам, что мы должны защитить демократию и свободу на Украине, иначе под угрозой окажется демократия и свобода во всем мире. Политика, которую проводит Зеленский, не имеет ничего общего с демократией. Она больше похожа на диктатуру или авторитаризм», — заявляла Габбард.

За подобные высказывания противники Габбард в Конгрессе США обвинили ее в «государственной измене».


Мнение Тулси Габбард о России


Тулси Габбард высказывала мнение, что нынешняя администрация США стремится затянуть конфликт на Украине чтобы ослабить Россию.

В апреле 2022 года она была внесена в базу данных сайта «Миротворец», где публикуются личные данные людей, которых считают врагами Украины. Обоснованием для этого стали обвинения в том, что она замешана в «информационных спецоперациях России против Украины».

Кроме того, утверждается, что она может быть пособником РФ и даже агентом российских спецслужб.

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