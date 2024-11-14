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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов раскритиковал заявление президента Латвии Эдгара Ринкевича о поддержке Украины, назвав его «политической шизофренией».
Ринкевич ранее выступил с призывом продолжать помощь Украине и объявил минуту молчания в ее честь, что Рогов расценил как противоречивую позицию.
По словам Рогова, латвийский лидер демонстрирует двуличие, поддерживая нацистский режим, который, по его мнению, «убил Украину» во время событий на Майдане и Одесской трагедии.
Он также отметил, что западные политики, включая Ринкевича, лишь «льют крокодильи слезы», используя украинский народ как расходный материал для ослабления России.
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По словам Рогова, латвийский лидер демонстрирует двуличие, поддерживая нацистский режим, который, по его мнению, «убил Украину» во время событий на Майдане и Одесской трагедии.
Он также отметил, что западные политики, включая Ринкевича, лишь «льют крокодильи слезы», используя украинский народ как расходный материал для ослабления России.
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Мария Моисеева