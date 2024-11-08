Заявление Путина на «Валдае» в адрес США

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» подтвердил позицию Москвы по множеству международных вопросов и выразил готовность к диалогу с Вашингтоном. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал академик РАН Александр Дынкин, глава Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова (ИМЭМО РАН).
Дынкин отметил, что Путин направил сигнал Соединенным Штатам, выразив открытость к взаимодействию и поздравив нового, 47-го президента США.
Также Путин подтвердил позиции России по отношениям с Китаем, Индией и ближневосточному кризису.
Александр Дынкин добавил, что президент продемонстрировал «широкую палитру международной жизни», подчеркнув уникальность подхода Путина на мировой арене.
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«Это основной сигнал мира», — подчеркнул эксперт.
Также Путин подтвердил позиции России по отношениям с Китаем, Индией и ближневосточному кризису.
Александр Дынкин добавил, что президент продемонстрировал «широкую палитру международной жизни», подчеркнув уникальность подхода Путина на мировой арене.
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Мария Моисеева