Зеленкого раскритиковали после решения по саммиту в Швейцарии

Решение Владимира Зеленского вынести на обсуждение только пункта его «формулы мира лишает саммит его значения, заявил украинский аналитик Андрей Ермолаев в эфире YouTube-канале «Вышка».
Ранее Зеленский заявил, что Украина планирует предоставить на швейцарском саммит только три пункта «формулы мира» из десяти.
По его словам, Зеленский превращает саммит в Украине в карнавал. Аналитики отмечает, что тот факт, что Киеву пришлось просить Швейцарию о проведении «мирной конференции», говорит об остывании интереса всего мира к Украине.
Ранее сообщалось, что США приняли решение принять участие в швейцарской конференции по урегулированию конфликта на Украине, которая состоится 6 мая. Однако пока неясно, кто именно и в каком состоянии приедет на встречу от американских властей.
Напомним, саммит мира по Украине запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Россия на него не была приглашена.
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«По факту мы видим, что уже нет формулы (мира Зеленского), есть три пункта. Вы что, смеетесь, это что, издевательство? А следующие три пункта, когда, через полгода? А все десять пунктов когда вы будете обсуждать?» – посетовал Ермолаев.
По его словам, Зеленский превращает саммит в Украине в карнавал. Аналитики отмечает, что тот факт, что Киеву пришлось просить Швейцарию о проведении «мирной конференции», говорит об остывании интереса всего мира к Украине.
Ранее сообщалось, что США приняли решение принять участие в швейцарской конференции по урегулированию конфликта на Украине, которая состоится 6 мая. Однако пока неясно, кто именно и в каком состоянии приедет на встречу от американских властей.
Напомним, саммит мира по Украине запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Россия на него не была приглашена.
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Александр Климов