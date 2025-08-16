Достижения.рф

Зеленский анонсировал встречу с Трампом на следующей неделе

Зеленский сообщил о запланированной встрече с Трампом 18 августа в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский объявил, что в понедельник, 18 августа, проведёт встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом он сообщил в ходе брифинга, а также подтвердил факт недавнего телефонного разговора с американским лидером.



Как пишет ТАСС, в ходе переговоров стороны обсудят пути урегулирования конфликта, безопасность в регионе и роль США в возможном мирном процессе.

Ранее, 15 августа, в Анкоридже (Аляска) состоялись полноформатные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом – первая такая встреча за последние семь лет. По информации источников, консультации продолжались почти три часа и проходили в узком составе.

На фоне этих дипломатических контактов Зеленский подчеркнул, что Киев поддерживает предложение США о проведении трехстороннего саммита Украина – США – Россия.

Ожидается, что встреча Зеленского с Трампом может стать шагом к организации такого саммита, о предварительных договоренностях по которому уже сообщалось ранее.

Анастасия Чинкова

