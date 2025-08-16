Зеленский анонсировал встречу с Трампом на следующей неделе
Владимир Зеленский объявил, что в понедельник, 18 августа, проведёт встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом он сообщил в ходе брифинга, а также подтвердил факт недавнего телефонного разговора с американским лидером.
Как пишет ТАСС, в ходе переговоров стороны обсудят пути урегулирования конфликта, безопасность в регионе и роль США в возможном мирном процессе.
Ранее, 15 августа, в Анкоридже (Аляска) состоялись полноформатные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом – первая такая встреча за последние семь лет. По информации источников, консультации продолжались почти три часа и проходили в узком составе.
На фоне этих дипломатических контактов Зеленский подчеркнул, что Киев поддерживает предложение США о проведении трехстороннего саммита Украина – США – Россия.
Ожидается, что встреча Зеленского с Трампом может стать шагом к организации такого саммита, о предварительных договоренностях по которому уже сообщалось ранее.
Читайте также: