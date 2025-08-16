Зеленский анонсировал встречу с Трампом на следующей неделе

16 августа 2025, 11:48

Зеленский сообщил о запланированной встрече с Трампом 18 августа в Вашингтоне

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский объявил, что в понедельник, 18 августа, проведёт встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом он сообщил в ходе брифинга, а также подтвердил факт недавнего телефонного разговора с американским лидером.