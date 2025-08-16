The Economist сообщил о предварительном соглашении по прекращению огня на Украине
The Economist сообщает о якобы наличии предварительного соглашения о прекращении огня между сторонами украинского конфликта.
Корреспондент издания Оливер Кэрролл утверждает, что соглашение о прекращении огня в воздухе достигнуто в преддверии трехсторонней встречи лидеров Украины, США и России.
Источники в дипломатических кругах уточняют, что речь идет о временной приостановке боевых действий, прежде всего в зоне воздушных операций, чтобы создать условия для конструктивного диалога.
Встреча лидеров прошла 15 августа и стала первой полноформатной встречей между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом за последние семь лет. Переговоры в узком формате продолжались почти три часа и проходили в конфиденциальной обстановке, по формуле «три на три».
