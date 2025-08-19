Зеленский благодарил Трампа 11 раз за 4,5 минуты, чтобы его снова не выгнали из Белого дома

19 августа 2025, 10:44

WP: Зеленский благодарил Трампа 11 раз за 4,5 минуты во избежание скандала

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Во время встречи в Белом доме Владимир Зеленский 11 раз поблагодарил президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Wall Street Journal.