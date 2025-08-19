Зеленский благодарил Трампа 11 раз за 4,5 минуты, чтобы его снова не выгнали из Белого дома
Во время встречи в Белом доме Владимир Зеленский 11 раз поблагодарил президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Wall Street Journal.
После прошлой встречи американский лидер критиковал предводителя киевского режима за то, что тот не проявил должной признательности.
На этот раз Зеленский решил изменить положение дел. Как уже было сказано, он неоднократно выражал благодарность и демонстрировал уважение к президенту США.
В течение первых 10 секунд своего выступления Зеленский успел сказать «спасибо» четыре раза. Газета отметила, что за 4,5 минуты он поблагодарил американского коллегу около 11 раз. Это не осталось без внимания экспертов и представителей СМИ.
В понедельник, 18 августа, в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
