19 августа 2025, 07:20

Фото: iStock/Irina Piskova

В Брянской области была пресечена попытка группы боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересечь границу. По информации российских силовых структур, в результате столкновения, произошедшего в ходе попытки прорыва, были ликвидированы пять боевиков, двое из которых взяты в плен. Об этом пишет РИА Новости.





Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.





«В Брянской области пресечена попытка пересечения границы Российской Федерации группой боевиков ВСУ. В результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника, двое взято в плен», — сказал собеседник агентства.