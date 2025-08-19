Зеленский потребовал компенсации от России
Владимир Зеленский потребовал от России репараций за ущерб, нанесенный стране в ходе боевых действий. Об этом информирует Financial Times.
Размер выплат должен составить 300 миллиардов долларов. Предполагается, что эти средства могут быть получены за счет активов РФ, которые находятся под контролем западных стран.
В документе также отмечается, что смягчение санкций в отношении России может произойти только при условии соблюдения Москвой условий мирного соглашения и честной игры. Владимир Зеленский отклонил предложение о заморозке линии фронта.
