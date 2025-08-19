Зеленский потребовал компенсации от России

19 августа 2025, 09:02

FT: Зеленский потребовал от России компенсации за ущерб в $300 млрд

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский потребовал от России репараций за ущерб, нанесенный стране в ходе боевых действий. Об этом информирует Financial Times.