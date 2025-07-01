Слюсарь: в Ростовской области из-за падения БПЛА пострадал жилой дом
В хуторе Веселый Мясниковкого района Ростовской области при падении беспилотника был поврежден жилой дом, забор и ворота. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«В хуторе Веселый Мясниковкого района в ходе отражения воздушной атаки уничтожен БПЛА. Осколками были посечены забор и ворота частного дома по улице Чапаева, разбиты стекла в окнах частного жилого дома», — передает глава региона в своем telegram-канале.
Как оказалось, в доме находился мужчина, который прикован к инвалидной коляске. В происшествии он не пострадал. На место выехали сотрудники местной администрации. По результатам расследования будет оценен объем причиненного ущерба. Хозяевам жилища окажут помощь при восстановлении.