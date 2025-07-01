Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — передает градоначальник в своем telegram-канале.
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